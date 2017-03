Bão cấp 10 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Sáng 23/7, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã có cuộc họp nhằm ứng phó với bão Vicente. Theo Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Bùi Minh Tăng, sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất đạt cấp 9-10. Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, tốc độ 10-15 km mỗi giờ và có khả năng mạnh thêm.







Sáng 24/7, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) chừng 150 km về phía đông với sức gió mạnh nhất đạt cấp 10, có thể lên tới đầu cấp 11. Trưa cùng ngày, bão vượt báo đảo Lôi Châu, tiến về bờ biển các tỉnh đông bắc. Đến chiều tối 24/7, bão tiếp cận vùng biển tỉnh Quảng Ninh, tâm bão sát với Móng Cái.Theo ông Tăng, bão sẽ đổ bộ vào sáng 25/7, sau đó nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng thấp. Khu vực ảnh hưởng trực tiếp là Quảng Ninh, Hải Phòng.Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa trở ra là vùng hoàn lưu bão.Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng cho hay, mưa do bão sẽ kéo dài khoảng 2 ngày (từ chiều 24 đến trưa 26/7) với tổng lượng mưa 100-300 mm, một số điểm lên tới 400 mm.Như vậy, cộng thêm với lượng mưa hôm qua và hôm nay, nhiều nơi có tổng lượng mưa lên tới tới 500-600 mm. Vùng mưa tập trung ở các khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, Tây Bắc. Cũng theo ông Tăng, từ lúc hình thành, cơn bão có hướng di chuyển thay đổi liên tục. Vì thế, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến.Nhắc lại cảnh báo của cơ quan khí tượng, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát nhắc nhở, diễn biến cơn bão đã thay đổi tức là sẽ có thể còn thay đổi. Lưu ý vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng nuôi trồng thủy sản nhiều, ông Phát yêu cầu các tỉnh hướng dẫn ngư dân trong ngày mai vào bờ.Đặc biệt, ông yêu cầu hai địa phương này tùy tình hình ra lệnh cấm biển, không vì đã đăng ký tour du lịch mà bỏ qua cảnh báo bão do bài học từ nhiều năm nay là không chìm tàu cá mà chìm tàu du lịch neo đậu tại bến.Cũng theo ông Phát, ngoài phòng chống trên biển, trên bờ cũng có nhiều việc đáng lo như sạt lở các bãi thải than gây chết người, triều cường kết hợp nước biển dâng... "Dự báo mưa tập trung vào vùng núi đất, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao, vì thế, trong ngày mai cần phương án sơ tán", ông Phát nhấn mạnh.Chỉ đạo cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cần đặc biệt cảnh giác với tình hình mưa, không để mưa bão chia cắt giao thông. Ông Hải yêu cầu các đô thị như Hà Nội, Hải Phòng sẵn sàng phương án chống ngập.Để ứng phó với khu vực bão đổ bộ, ông Hải yêu cầu cử hai đoàn công tác tới Quảng Ninh và Hải Phòng. Các đoàn cần đến sớm trước khi bão vào để kiểm tra lồng bè đưa người, đưa tàu thuyền neo đậu, đúng phương pháp, chằng chống nhà cửa...