Báo chí cần đề cập thẳng vấn đề chính về biến đổi khí hậu

Hội thảo kéo dài đến hết ngày 24-9 và trong 2 ngày hội thảo, các phóng viên được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đối phó với BĐKH của Vương quốc Anh; cung cấp những thông tin nền về BĐKH, về Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP), đánh giá các vấn đề và kinh nghiệm Vương quốc Anh đã trải qua; cung cấp một đầu vào chung cho vận động chính sách và nhận thức về sự phát triển của BĐKH của các phóng viên và sau đó tới công chúng thông qua kỹ năng viết và báo cáo về BĐKH và các cuộc đàm phán về BĐKH, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mục tiêu sắp tới tại COP21 diễn ra ở Pháp vào tháng 12-2015.



Triều cường, mưa lớn bất thường gây ngập lụt ngày càng diễn ra thường xuyên ở các đô thị vùng ĐBSCL

Theo ông Đỗ Nam Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TN&MT), chiến lược quốc gia về BĐKH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện một tầm nhìn lớn của quốc gia khi Chính phủ quan điểm “giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH” là một động lực chính cho sự phát triển bền vững. Trong khi đó, việc thay đổi nhận thức về BĐKH ở tất cả các cấp độ của người Việt Nam có khả năng sẽ giúp đất nước giảm thiểu tác động do BĐKH. Tuy nhiên, “sự thay đổi khí hậu và COPs” vẫn còn là khái niệm mới và không nhiều phóng viên có hiểu biết thực sự cơ bản về các khái niệm này.

Trong khi đó, ông David Vincent – Trưởng Mạng lưới Năng lượng và BĐKH của Vương quốc Anh tại Đông Nam Á cho rằng: “BĐKH đã và đang hiển hiện, chúng ta cần có giải pháp ứng phó cho hiện tại và cho tương lai. Báo chí đưa tin xấu về BĐKH thì gây sự bất an trong xã hội, nhưng có những thông tin báo chí cần đưa về cam kết chính trị về giải pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH của các quốc gia trên thế giới trong đó trong đó có Vương quốc Anh. Báo chí cần đề cập thẳng vấn đề chính về BĐKH, trong đó cần nhìn nhận BĐKH không phải mối đe dọa, nhưng nếu không cẩn thận nó sẽ đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước… Do đó báo chí khi thông tin cần chính xác và công bằng”. Cũng theo ông David Vincent, Việt Nam và các quốc gia trên thế giới còn nhiều công việc phải tiến hành để ứng phó và thích ứng với BĐKH và báo chí cần thông tin những vấn đề có bằng chứng khoa học để phân tích tác động tốt hơn.





Trung bình mỗi năm Việt Nam phải chịu từ 6-7 cơn bão, từ năm 1990 đến năm 2010, đã xảy ra 74 trận lũ

Theo báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và BĐKH. Trong các loại thiên tai, bão và lũ lụt là thường xuyên và nguy hiểm nhất. Theo ước tính, trung bình mỗi năm Việt Nam phải chịu từ 6-7 cơn bão, từ năm 1990 đến năm 2010, đã xảy ra 74 trận lũ trên các hệ thống sông; hạn hán nghiêm trọng, xâm nhập mặn, sạt lở đất và nhiều thiên tai khác đã và đang gây trở ngại cho phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các thiên tai mang tính cực đoan đã xả ra nhiều hơn, gây thiệt hại nhiều hơn về người và ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế đất nước.