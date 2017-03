Bão Conson tiến sâu tấn công Quảng Ninh - Hải Phòng

Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, sau khi càn quét Philippines, bão Conson tiếp tiến nhanh vào khu vực biển Đông. Hồi 10 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm.Đến 10 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ.



Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Sóng biển cao 5- 7 mét. Biển động dữ dội. Từ chiều 16/7, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ đêm 16/7, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng gió sẽ mạnh dần lên cấp 6- 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9- 10, giật cấp 11, cấp 12. Ở Bắc Bộ sẽ có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to. Theo Phạm Thanh (DT)