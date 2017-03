Sáng 5-11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho hay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị-Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đợt mưa này kéo dài 2-3 ngày, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận sẽ lên.

Báo động lũ tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: LÊ PHI

Theo Chi cục, từ 19 giờ ngày 4 đến 1 giờ ngày 5-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và Gia lai có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-30mm. Các tỉnh khác trong khu vực có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10 mm. Hiện nay mực nước các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động. Mực nước lúc 1 giờ ngày 5-11, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 5,63 m, dưới báo động (BĐ) 1: 0,87 m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 3,45 m.

Dự báo hôm nay mực nước các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động. Theo đó, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Cũng theo Chi cục Phòng, chống thiên tai Khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định thì lúc 5 giờ ngày 3-11, tàu BĐ 96652 TS có bảy ngư dân do ông Nguyễn Văn Sinh (ngụ Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi ở 15030’N-112020’E.

Hiện các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ giúp đỡ và kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết và đến hỗ trợ, giúp đỡ tàu cá trên.