Báo động rượu ủ bằng men Trung Quốc!

Hai gia đình đều tan vỡ vì rượu Người nhà, hàng xóm của ông Nguyễn Văn Ba cho biết vợ chồng ông Ba có năm con trai. Do ông Ba thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn nên gia đình lục đục, hay gây gổ. Khi nhậu say ông Ba thường đánh vợ con, đập đồ đạc. Do không chịu được cảnh trên, vợ ông Ba đã bỏ về nhà cha mẹ ruột. Ba người con đầu đang bị giam vì tham gia băng nhóm trộm, cướp “có tiếng” tại xã Long Sơn, hai con út còn nhỏ ông Ba đã cho nghỉ học. Cũng do nhậu nhẹt say sưa, gia đình tan vỡ, ông Y Cu lang thang làm thuê ở nhiều nơi, cuối cùng đến xã Long Sơn đi làm rồi “tạm trú” tại nhà ông Ba, kết đôi bạn nhậu.