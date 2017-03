Bão giật cấp 14, áp sát Hoàng Sa

Bão số 10 được dự báo là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp (Ảnh: NCHMF)



Hướng dẫn 42.471 tàu tránh bão



Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, liên tiếp trong 2 ngày 27 và 28/9, BCĐ PCLBTƯ - UB QGTKCN đã gửi 2 công điện hoả tốc tới BCH PCLB các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa, yêu cầu các địa phương căn cứ theo diễn biến bão, chủ động cấm biển; tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; kiểm tra, rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân.



Tính đến 22h ngày 27/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho 42.471 tàu/173.507 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động trú tránh.



Hiện, Bộ Quốc phòng chuẩn bị hàng nghìn người và các phương tiện sẵn sàng cứu hộ nhân dân nếu tình huống xấu có thể xảy ra.



Theo M.Anh (VNN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ bão số 10 có diễn biến phức tạp và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.Đến 16h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.Những giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.Đến chiều ngày 30/9, bão sẽ đổ bộ vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.Sau khi đổ bộ, bão số 10 sẽ gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, kéo dài 3 - 4 ngày.Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều mai (29/9) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 30/9 có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Từ trưa 30/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 10 – 12, giật cấp 13, cấp 14.Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triền cao 3 – 4 mét.