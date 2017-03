Bão giật cấp 9-10 trên biển Đông

Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 13 giờ ngày 21-6, vị trí tâm bão cách Hongkong -Trung Quốc khoảng 380 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 22-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu - Trung Quốc khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn cấp 8, giật cấp 9-10.



Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, đi dọc theo biên giới Việt - Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Từ chiều tối 23-6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.



Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động và có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.