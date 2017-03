Bạo hành con để “trừ tà”

Nhiều người chứng kiến sự việc hết sức bức xúc trước kiểu hành xác con gái của vợ chồng Lê Đức Hành (SN 1971) và Hoàng Thị Thủy (SN 1975, trú tổ 2, thị trấn Đắk Đoa) khiến cô bé nữ sinh cấp 3 suýt phải bỏ mạng.



Vết thương dài khâu 12 mũi

Theo lời kể của em H. (con của vợ chồng Lê Đức Hành), trước đó khoảng một tuần có ba người khách (hai nam, một nữ) được bố mẹ em mời đến nhà để cúng. Những người này mang theo một số tượng lạ mà em không biết. Sau khi thầy cúng về, bố mẹ H. tin rằng em đã bị một người cô nhờ tặng sim điện thoại để “bỏ thuốc thư” mẹ, nên cả hai vợ chồng đã đi coi bói để giải thuốc. Mẹ bảo nghe đâu trong nhà toàn là thứ bị thuốc hết, nên bắt bố và em N. (là em gái của H.) lau dọn sạch sẽ nhà cửa và các vật dụng. Riêng H. thì phải ra góc vườn để quên những gì mà người cô đã nhắn. Sau khi bắt H. ra góc vườn ngồi, bố lôi em vào nhà chửi rủa thậm tệ và bảo: “Mày lại ngồi “niệm thần chú” hại bố mẹ mày, mày chết đi là vừa”. Theo em H., không chỉ chửi rủa, Hành - Thủy còn dùng một chai mật ong, một chai nước mắm cùng một bịch nylon (không rõ chất gì) gói trong giấy báo cũ hòa vào nồi đựng nước muối để nhúng tất cả các giấy tờ có chữ viết vào đấy. Kể cả giấy tờ nhà đất và sách vở của H. cũng cùng chung số phận. Một số sách vở và giấy tờ khác được họ đem vứt xuống giếng để... “trừ tà”.

Sau đó, H. bị trói tay chân, bị bố dùng quần cột túm ống, đổ muối vào rồi trùm lên đầu em và tưới nước lã. Xối chán chê, khi muối tan hết, Hành tiếp tục đi mua muối để về bọc lên đầu con. Lợi dụng lúc Hành đi ra ngoài, em H. cởi được trói và chạy trốn ra góc nhà. Vì quá sợ hãi hành vi quái đản và kiểu bạo hành kinh dị của bố mẹ, H. túm lấy cây dao chạy ra vườn cao su thì bị Hành chạy theo bắt lại. Quá hoảng loạn, H. dùng dao cứa vào bên phải cổ mình để tự tử. Lúc này Hành mới gọi những người hàng xóm đến cùng đưa H. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Đoa, với vết thương phải khâu đến 12 mũi.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Công an thị trấn Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết: ngày 29-10, tại cơ quan công an, hai vợ chồng Hành - Thủy đều tỏ ra rất mơ hồ, nói năng linh tinh. Sau khi trấn tĩnh, Lê Đức Hành đã khai nhận về hành vi bạo hành con. Theo đó, vợ chồng Hành có lần đi coi bói để chữa bệnh, được “thầy” bán cho hai viên thuốc với giá 400.000 đồng, bảo uống sẽ hết, về giết con gái đầu sẽ được thành tiên... Nghe lời “thầy” phán về việc con gái bị người khác xúi “thuốc thư” bố mẹ, vợ chồng Hành liền mời thầy đến cúng và bạo hành con để... “giải thuốc”.

Sau khi thu thập lời khai, trấn an tinh thần và giải thích rõ, hai vợ chồng Thủy - Hành được cơ quan công an tạm cho về, cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Riêng Thủy vẫn đang trong tình trạng mơ hồ, không nhận thức được sự việc và có nhiều dấu hiệu tâm thần. Hiện gia đình đã đưa Thủy đi điều trị tại Khoa Tâm thần Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai bên nội ngoại của em H. đã đưa em về chăm sóc, an ủi để cháu thoát khỏi sự khủng hoảng cũng như thoát khỏi sự bạo hành của bố mẹ.



Theo ĐĂNG QUANG (CATP)