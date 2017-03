Bạo hành người yêu, sinh viên bị đâm thấu ngực

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 2-7 tại ngay Trường Đại học Thành Tây (trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).

Do có sẵn bức xúc với người yêu, Lê Anh H. (SN 1991, quê ở huyện miền núi Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), là sinh viên trường đại học Thành Tây, trong lúc say rượu đã giở trò bạo hành người yêu.

Lê Anh H. đã đánh, tát và chửi mắng người yêu là chị Hoàng Thị K.L. (SN 1993, cùng trú ở huyện Nghĩa Đàn).

Trong lúc xô xát giữa hai người, chị K.L. đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực H., khiến H. bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Đông.

Theo N.Quyết (NLĐO)