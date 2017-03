Bão Linfa vào gần đảo Đài Loan, Bắc Biển Đông sẽ có mưa dông mạnh

Vị trí và đường đi của bão Linfa. (Nguồn: nchmf.gov.vn)





Hồi 13 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75-90 km/giờ), giật cấp 10-11.



Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.



Đến 13 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4m; biển động. Rủi ro thiên tai cấp 1.



Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75-100 km/giờ), giật cấp 11-12.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4m, biển động.



Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.



Do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.



Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/7, rãnh thấp tiếp tục di chuyển xuống phía Nam gây mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó đến các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nên sang ngày 6/7, nắng nóng ở các khu vực này sẽ chấm dứt.



Ngày 5/7, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Một số nơi đã có lượng mưa lớn trên 170mm như Mường Tè, Nà Hừ (Lai Châu), thành phố Lào Cai, Bát Xát (Lào Cai), Văn Chấn, Ba Khe (Yên Bái).



Đêm 5/7, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ còn có mưa, có nơi mưa vừa và dông kèm khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ xuống thấp 22-25 độ C. Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.



Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm 5/7 có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.



Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm 5/7 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 25-28 độ C. Riêng phía Nam chiều 6/7 nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm 5/7 có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ 27-30 độ C. Ngày 6/7, trời vẫn nắng, có nơi nắng nóng. Chiều 6/7, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.



Các tỉnh phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên là 22-25 độ C, ở Nam Bộ là 25-28 độ C./.

