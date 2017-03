Báo Long An cảm ơn những người giúp nhà báo Hữu Bằng

Cuối tháng 2-2016, PV Nguyễn Văn Bằng được bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Phương pháp điều trị tốt nhất nhằm duy trì sự sống cho Bằng là tiến hành ghép thận nhưng chi phí quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình.





Nhà báo Vĩnh Quyên, Truyền hình Quốc hội Việt Nam (bìa phải), đã đến thăm và động viên nhà báo Hữu Bằng trước lúc vào khám để quyết định mổ tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: VQ

Tập thể báo Long An và gia đình Hữu Bằng tổ chức vận động từ nhiều nguồn, chỉ trong thời gian ngắn, Hữu Bằng nhận được sự động viên, chia sẻ của rất nhiều tổ chức, cá nhân, bạn bè và đồng nghiệp. “… Xin được gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; tập thể cán bộ, viên chức báo Long An; nhà báo Đức Hiển (báo Pháp Luật TP.HCM); nhà báo Hữu Danh (báo Nông Thôn Ngày Nay); nhà báo Vĩnh Quyên (Đài Truyền hình Quốc hội); nhà báo Sông Trà (báo Nhân Dân); sư cô Thích nữ Liên Hiền; nhóm Thiện Nguyện Sài Gòn,… là cầu nối vận động bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp Hữu Bằng có đủ kinh phí để thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép thận... Mong sao những nghĩa cử cao đẹp này ngày càng được nhân rộng, thiết thực với ý nghĩa “Thêm một bàn tay để siết chặt vòng tay!” - đại diện báo Long An thông tin.