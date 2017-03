Bão Mindulle sẽ gây mưa to ở các tỉnh miền Trung

Diễn tập phòng chống lụt bão. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.Từ chiều nay (23/8) vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.Từ chiều tối và đêm nay, vùng ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Thanh Hóa, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to.Hồi 7 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.Đến 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.Đến 7 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.Đến 7 giờ ngày 26/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 102,5 độ Kinh Đông, trên vùng thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).Trước diễn biến của bão số 3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh để nắm tình hình tầu thuyền, đôn đốc các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện Công điện số 22/CĐ-TW ngày 21/8/2010 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã có báo cáo nhanh về công tác triển khai phòng chống áp thấp nhiệt đới và kết quả kiểm đếm tàu thuyền trên biển.Các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có công điện chỉ đạo đối phó và có báo cáo về việc triển khai phòng chống áp thấp nhiệt đới, kết quả thông báo, kiểm đếm các tàu thuyền hoạt động trên biển.Theo báo cáo ngày 23/8 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng 23/8, tổng số tàu thuyền được kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn là hơn 58.150 tàu, thuyền với hơn 246.300 người./.