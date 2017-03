Bão Nari mạnh cấp 14 gần biển Quảng Trị - Quảng Ngãi

(PL)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo hôm nay (14-10), bão Nari (bão số 11) di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Chiều nay, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16. Ngày mai (15-10), bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Chiều mai, vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 16. Từ đêm 13-10, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, giật cấp 16. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-4 m.

Vị trí và đường đi của bão Nari. (Ảnh do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp)

Chiều 13-10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương với 11 địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên để bàn phương án đối phó với bão số 11. Ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; tập trung kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ vận hành đúng quy trình để xả nước phù hợp với tình hình thực tế…

Trung tâm Phòng, chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thông báo và hướng dẫn cho 44.300 tàu với hơn 180.700 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để trú tránh. Theo kế hoạch, nếu bão số 11 đổ bộ vào thì Đà Nẵng phải sơ tán 11.000 hộ dân với 55.000 người trước 12 giờ ngày 14-10. Tỉnh Quảng Nam cũng đã lên phương án di dời hàng ngàn hộ dân các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và TP Hội An. Tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai phương án di dời gần 3.400 hộ dân với 11.000 người…

Theo cảnh báo của Trung tâm Phòng, chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hiện có 11/20 hồ thủy điện lớn trong vùng đã gần đầy và xả tràn, cần theo dõi; 5/44 hồ chứa thủy lợi ở khu vực miền Trung, 5/13 hồ chứa ở Tây Nguyên đã đầy và qua tràn. Tại Bình Thuận, hồ thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi đã có mực nước vượt cao trình và thông báo sẽ xả lũ nên UBND xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc đã có lệnh di dời khẩn cấp 49 hộ dân đến nơi an toàn…

Chiều 13-10, trên đường vào cửa sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa, Phú Yên) để tránh bão, chiếc sà lan LA-05698TS do thuyền trưởng Phạm Thanh Tuyển (ngụ tỉnh Long An) điều khiển đã bị sóng lớn đánh chìm. Rất may các thuyền viên đã kịp thời bơi vào bờ an toàn.

NHÓM PV - CTV