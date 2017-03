Bão Nari tiến sát miền Trung, Đà Nẵng gió đang giật rít liên hồi

Con sông Hàn nước cuộn cao cả mét, đường phố vắng hoe người. Nhiều tuyến đường, khu vực ở trung tâm thành phố đã mất điện. Việc đi lại tại thành phố đã gặp rất nhiều khó khăn từ lúc 16h chiều nay. Có người đi xe máy trên đường bị gió quật ngã khiến nhiều người vội vã về nhà, không kịp mua lương thực dự trữ.

Sở chỉ huy phòng chống bão tại UBND TP Đà Nẵng đang túc trực để tiếp nhận và xử lý thông tin liên cơn bão số 11.













Bão Nari đã đến gần miền Trung. Ảnh chụp vệ tinh lúc 20h54.







Người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được di dời lên trường tiểu học Lê Văn Hiến tránh bão số 11.













Do ảnh hưởng bão Nari, vùng biển đảo Lý Sơn chiều 14/10 xuất hiện những cột sóng lớn 5 đến 7m dội vào bờ trắng xóa.







Nhiều người dân Đà Nẵng chiều nay đã giằng chống lại mái nhà. Ảnh: Mai Xuân Nhật.









Tàu thuyền nhỏ được đưa lên bờ. Hiện gió cũng đã làm gãy nhiều cành cây, biển quảng cáo.





Nhóm phóng viên/VNE



Tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gió bắt đầu giật mạnh, mưa rào rào khắp nơi. Hàng nghìn người dân, nhất là người già, trẻ em ở làng chài Bình Hải co ro trong giá lạnh trú tránh bão Nari ở Trung tâm văn hóa Vạn Tường cầu mong cho cơn bão dữ chóng qua đi. Anh Vũ Trần, nhà tại khu vực Cảng Sa Kỳ, lo lắng: "Không biết tâm bão sẽ vào đâu đây". Do sự cố mất điện, hàng nghìn người trông chờ vào ánh nến, đèn pin cầu mong bão tan. Cả làng chài Phước Thiện và An Cường, xã Bình Hải nhà cửa đóng kín, đường làng vắng tanh. Cây cối hai bên đường oằn mình theo từng đợt gió lớn phát ra tiếng kêu răng rắc trong bóng tối rợn người.Chiều nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất sơ tán gần 2.000 hộ dân với hơn 7.700 nhân khẩu đến Đồn Biên phòng, Trung tâm văn hóa Vạn Tường. Còn ở huyện miền núi Trà Bồng cũng đã di dời hơn 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu ở 8 điểm sạt lở, nứt núi đến nơi ở an toàn. Trước đó, lực lượng dân quân tự vệ cầm loa lưu động đi khắp đường làng kêu gọi người dân khẩn cấp sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.Khu vực miền núi huyện Tây Giang và Đông Giang, Quảng Nam, mưa to theo từng đợt, gió giật ngày càng mạnh. Chính quyền các địa phương đã chuẩn bị kho thóc đủ dùng cho người dân trong 10 ngày nếu bị cô lập vì bão.19h, tại huyện đảo Lý Sơn, gió rít tiếp tục phát ra từng chuỗi như tiếng hú, mưa như trút nước, sóng biển gầm gào trong đêm tối mịt mù. Bóng đêm bao trùm toàn huyện đảo vì sự cố mất điện.Tại Thừa Thiên Huế, hầu hết cửa hàng kinh doanh đều đã đóng cửa. Các con đường đều đã vắng bóng phương tiện qua lại. TP Huế đang có mưa rất lớn kèm gió giật mạnh. Nước sông Hương cũng đang lên rất nhanh.Thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) nơi giáp ranh với Đà Nẵng đang có gió giật mạnh, sóng lớn đổ dồn dập vào bờ kè ven đầm Lập An và vùng ven biển. Nhiều hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn tránh bão.Sân bay Phú Bài đã hủy toàn bộ chuyến bay từ sân bay Phú Bài cũng như các chuyến bay đáp xuống sân bay này. Hiện học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt đầu nghỉ học tránh bão vào chiều nay.Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) cũng dừng việc tìm kiếm thi thể hai anh em con cô con cậu là Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi, cùng trú tại thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc). Trước đó, chiều ngày 13/10, do ảnh hưởng của bão số 11 nên vùng biển có sóng to, khi hai anh em đang đứng trên ghềnh đá thì bị sóng lớn ập đến và cuốn trôi.18h, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, gió lớn bắt đầu giật mạnh lên trên cấp 6, sóng biển dữ dội.Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, gió lớn đã làm tốc mái hoàn toàn trường Tiểu học An Hải, khu chợ thôn Tây, xã An Hải, hư hỏng nặng một nhà dân và nhiều cây cối ngã đổ. Hiện tại, người dân huyện đảo Lý Sơn hoàn tất việc giằng chống tàu thuyền, nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng đã di dời hơn 130 người dân ở vùng ven biển thôn Tây, xã An Vĩnh và Mom Tàu, xã An Bình đến vùng cao đề phòng nước biển dâng cao nguy hiểm đến tính mạng.Ông Nhâm Xuân Sỹ, giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, gió lớn đã ập vào đảo Lý Sơn với tốc độ 28m/s (tương đương với cấp 11). Dự kiến từ đêm nay đến rạng sáng 15/10, tại huyện đảo Lý Sơn gió sẽ mạnh dần lên trên cấp 12, biển động dữ dội. Lượng mưa đo được đến chiều nay ở mức 140 mm.Trong cuộc họp chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, lưu ý các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế phải tiến hành sơ tán ngay người dân ở những vùng thấp trũng, nhà xiêu vẹo, kiên quyết không để người dân ở lại.Vị Bộ trưởng cũng lưu ý các cơ quan hữu trách gia cố trụ ăng-ten, trụ phát sóng để không để xảy ra sự cố đáng tiếc như bão Wutip ở Quảng Bình; yêu cầu công an ba tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế chốt chặn không cho xe lưu thông trên tuyến Ql 1A từ 18h chiều nay. Nhiều hành khách trên các xe khách Bắc – Nam sẽ phải nghỉ lại qua đêm nên cần thiết bố trí địa điểm tránh bão an toàn, thực phẩm và ước uống.Tại Quảng Bình, mưa trên diện rộng, gió giật cấp 5, cấp 6. Nhiều gia đình đang hối hả lập lại mái nhà, chằng chống nhà cửa. Chỉ trong vòng 15 ngày mảnh đất nơi đây phải hứng chịu 2 cơn bão lớn, sau siêu bão Wutip hàng nghìn hộ dân vẫn chưa kịp khắc phục hậu quả.Ngồi trên mái lợp lại ngôi nhà nhỏ bị tốc mái vừa qua, ông Trương Văn Tạo (83 tuổi, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) tâm sự, nhà ông tốc sạch mái vì bão Wutip nhưng chưa kịp sửa. "Nếu giờ bão đổ bộ chắc không ai kịp trở tay, thiệt hại sẽ khôn lường", ông lão lo lắng.Đề chủ động ứng phó với bão Nari, chủ tịch Quảng Bình chiều nay đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị đình hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung ứng phó với bão, lũ. Tập trung kêu gọi tàu thuyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa. Đến 16h chiều, 3745 tàu thuyền khai thác thủy sản đã vào nơi tránh trú an toàn.Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, vào 1h sáng ngày 15/9, vị trí tâm bão ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 13 (134 - 149 km/h) và đến 4h sáng thì tâm bão ở trên đất liền các tỉnh này.Trước khi vượt qua đảo Luzon (Philippines) để đi vào biển Đông và trở thành cơn bão thứ 11 trên vùng biển này, bão Nari đã đổ bộ vào miền bắc Philippines cuối tuần qua làm 13 người thiệt mạng, tốc mái hàng nghìn nhà cửa và hơn hai triệu người lâm vào tình cảnh mất điện.Theo dự báo, năm 2013 sẽ có từ 11 đến 13 cơn bão hoạt động trên biển Đông, trong đó khoảng 5 - 6 cơn ảnh hưởng đến đất liền.