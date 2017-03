Bão Nesat mạnh cấp 13 vào biển Đông

Đường đi và vị trí cơn bão Nesat - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương



Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/ giờ), giật cấp 14-15. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo đến 13 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh.Các trung tâm dự báo khí tượng trên thế giới và khu vực đều nhận định bão Nesat với sức gió mạnh cấp 12-13 sẽ đi vào giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc) và hướng về vịnh Bắc bộ. Nếu bão Nesat giữ nguyên hướng đi thì ngoài gió mạnh sẽ xuất hiện tình thế nguy hiểm khác là mưa lớn ở các tỉnh Đông Bắc, miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ do bão kết hợp với đợt không khí lạnh khá mạnh tràn về miền Bắc nước ta vào ngày 30-9.Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương sáng sớm nay 27-9, ông Đào Xuân Học - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - lo ngại việc bão kết hợp với không khí lạnh sẽ tạo nên những đợt mưa lịch sử ở miền Bắc, không loại trừ trường hợp mưa lớn như trận lụt lịch sử ở thủ đô Hà Nội vào tháng 10-2008. “Không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp đã gây mưa rất lớn rồi, nếu kết hợp với bão thì tình thế gây mưa sẽ rất lớn. Vì vậy phải cảnh giác cao hơn” - ông Học nhận định.Theo TUẤN PHÙNG - NHÃ KHANH (TTO)