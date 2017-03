Bão rất mạnh đang áp sát bờ biển miền Trung

Theo ghi nhận của PV, tại hầu khắp các khu vực dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng, người dân bằng kinh nghiệm chống bão của mình ngay trong sáng 28-9 đã đổ xô đi mua dây thép, gỗ … lẫn bao cát để chèn chắn mái nhà. Nhưng xem ra vẫn không mấy an toàn khi gió đang mỗi lúc một mạnh dần lên.

Tại các cửa hàng bán vật liệu xây dựng và hàng ăn sẵn, người dân khắp nơi đổ về mua để dự trữ với hy vọng thoát qua khỏi cơn bão được coi là mạnh và nguy hiểm không thua kém gì bão Xangsene hồi năm 2007 vừa qua.

Những thiệt hại ban đầu đã được ghi nhận. Tại bờ đông sông Hàn của TP Đà Nẵng, hai thuyền cá của ngư dân đã bị sóng lớn đánh vỡ và chìm. Một số thuyền cá khác đã được lực lượng chức năng hướng dẫn để vào khu vực neo trú bão an toàn.

Hiện gió ở khu vực Đà Nẵng đang mạnh dần lên. Nhóm PV ghi lại những hình ảnh ngay trong sáng nay tại Đà Nẵng.

* Bình Định: Hầu hết tàu thuyền đã vào bờ tránh bão

Tin từ Trung tâm phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản tỉnh Bình Định, cả tỉnh hiện có 9.219 tàu thuyền tham gia đánh bắt trên biển và hầu hết số tàu thuyền này đã nhận được thông tin về tình hình bão số 9.

Đến sáng nay, 28-9 trong tổng số 3.247 tàu thuyền di chuyển ngư trường đánh bắt ở khu vực phía Nam, phía Bắc và đã có 1.997 tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão; 1250 chiếc hoạt động đánh bắt ở khu vực phía Nam, phía Bắc và Nam quần đảo Trường Sa. Riêng 5.972 tàu thuyền đánh bắt ven bờ hiện cũng đã vào bờ tránh bão.

Trung tâm phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản tỉnh Bình Định đã liên tục phát thông tin về bão trên Tổng đài thông tin giám sát tàu cá trên biển của tỉnh để kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn, hưỡng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào khu vực bị ảnh hưởng bão số 9. Đồng thời đơn vị cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tại các âu thuyền tránh bão ở TP Quy Nhơn.

Do ảnh hưởng của bão số 9, hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có mưa lớn. Lượng mưa đo được đến sáng 28-9 ở phía bắc tỉnh từ 52-81mm, ở phía Nam tỉnh từ từ 50 đến 125mm. Mưa to đã làm cho mực nước các triền sông dao động những đến sáng 28-9 vẫn còn ở mức thấp so với mức báo động cấp 1.

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 9, cuối buổi sáng nay, 28-9, UBND tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh để triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ứng phó với bão số 9.

Trong đó, tỉnh đang tập trung kêu gọi tàu thuyền vào bờ, bố trí sắp xếp nơi neo đậu, không cho tàu thuyền ra khơi; vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch hoa màu, thủy hải sản, chèn chống nhà cửa. Đồng thời, các địa phương cũng đã triển khai các phương án di dời dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu trong lũ đến nơi an toàn cũng như bố trí lực lượng ứng trực bảo vệ các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi…

*Quảng Ngãi: một tàu mất liên lạc khi chạy trú bão

Sáng 28-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu đánh cá ký hiệu QNg 66085 TS (80CV) của ngư dân Dương Quyên làm thuyền trưởng, trên tàu có 16 người trên đường chạy trốn bão thì bị mất liên lạc hoàn toàn từ 16g ngày 27-9. Tàu đánh cá này đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, nơi ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9.

Hiện 2 tàu đánh cá khác là QNg 96617 TS (220CV) do ngư dân Lê Văn Cương ở huyện đảo Lý Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 người và tàu QNg 6416 TS (80CV) của ngư dân Nguyễn Lộc cũng ở huyện đảo Lý Sơn, trên tàu có 13 người đang hoạt động trên vùng ảnh hưởng của bão và đang chạy về huyện đảo Lý Sơn. Dự kiến 2 tàu này sẽ về đến đảo Lý Sơn trong ngày 28-9. Hiện nay trên khu vực vùng biển Lý Sơn có gió mạnh cấp 7 cấp 8.

Tính đến 9 giờ ngày 28-9, Quảng Ngãi vẫn còn 757 tàu thuyền với 7.148 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó vùng biển Hoàng Sa còn có 25 tàu thuyền vối 355 lao động, vùng biển Quảng Ngãi 35 tàu thuyền với 231 lao động. Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Ngãi đang tiếp tục chỉ đạo các đài canh ở các địa phương, các máy Icom cộng đồng tiếp tục thông báo tình hình diễn biến vị trí, đường đi của bão, đồng thời hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi trú bão an toàn.

Sáng nay (28-9) khu vực ven biển Quảng Ngãi gió đã có gió mạnh trên cấp 6 cấp 7, giật trên cấp 7, cấp 8, biển động rất mạnh. Ở đất liền có mưa to đến rất to.