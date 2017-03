Bão sẽ tàn phá mạnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh

Cứu chín ngư dân Quảng Bình bị chìm tàu Chiều 29-7, khi đang vào vùng biển Cửa Tùng (Quảng Trị) để trú ẩn, tàu cá QB 1312-TS của ngư dân xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình) mắc cạn, bị sóng đánh chìm. Chín thuyền viên trên tàu đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cứu đưa vào bờ an toàn. Hủy nhiều chuyến bay do bão Vietnam Airlines cho hay sẽ hủy sáu chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đi Vinh và ngược lại vào ngày 30-7. Các chuyến bay từ phía Nam đến Hà Nội, Hải Phòng sẽ kéo dài thời gian bay 15-20 phút do phải điều chỉnh đường bay để tránh bão. Jetstar Pacific sẽ hủy hai chuyến bay TP.HCM-Vinh. Hỗ trợ 12 ngư dân được Philippines cứu về nước Chiều 29-7, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang làm các thủ tục, đề nghị trung ương hỗ trợ đưa 12 ngư dân tỉnh này được một tàu Philippines cứu nạn về nước. Sáng cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines thông báo đã xác định được danh tính 12 ngư dân trên. Ngày 27-7, khi đang đánh bắt trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tàu cá QNg-95010TS do ông Nguyễn Văn Tho (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã bị sóng đánh chìm. Một tàu Philippines đi ngang đã cứu vớt được tất cả ngư dân. NHÓM PV