Bão số 1 ảnh hưởng và gây gió giật cấp 10-12 trên vịnh Bắc Bộ

Bão số 1 gây mưa to, gió lớn trên đảo Quan Lạn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-80mm,...Hồi 11 giờ ngày 24/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là khoảng từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 11-12.Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7-8.Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11; các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6-8. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).Do ảnh hưởng của bão số 1, từ 24 đến 25/6, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình từ ngày 24 đến ngày 26/ 6, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, ở hạ lưu từ 1 đến 2m.Trong đợt lũ này, mực nước sông Lục Nam tại Lục Nam; sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên trên mức báo động 1 (4,3m), các sông khác còn dưới mức báo động 1.Trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện lũ với biên độ lũ lên thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-5m, hạ lưu từ 1-2m; các sông ở Hà Tĩnh thượng lưu lên từ 1-2m, hạ lưu từ 0,5-1m; đỉnh lũ trên các sông còn dưới mức báo động 1.Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Đông Bắc Bộ như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đăc biệt ở các huyện như: Bình Yên, Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh); Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Pắc Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), Sơn Động, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang); huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa); các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An).

Cần có biện pháp phòng chống ngập lụt ở các vùng trũng, các đô thị ở Đồng bằng Bắc Bộ như: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình./.

Theo Vietnam+