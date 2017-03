Bão số 1 vừa qua, áp thấp mới đã đến

Áp thấp mới có thể mạnh thành bão Ngày 18-7 đã có một đợt áp thấp nhiệt đới mới có tâm ở trên vùng bờ biển phía đông đảo LuZong, Philippines. Dự báo ngày 19-7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển phía đông biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương thông báo về đợt áp thấp nhiệt đới mới nói trên và yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa thích hợp... H.VÂN - T.NHƯ EVN đã khắc phục các sự cố do bão gây ra Ngay sau khi bão số 1 tan, các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tập trung khắc phục sự cố. Đến cuối giờ chiều 18-7, hầu hết các sự cố đã được khắc phục để cung cấp điện ổn định trở lại cho khách hàng. Bão số 1 đổ bộ vào khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gây gió và mưa lớn ở các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Theo đánh giá của EVN, các hồ chứa thủy điện đều vận hành bình thường, không xả lũ. Lưới điện 500 kV vận hành bình thường, không bị ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, hồi 17 giờ 45 ngày 17-7, máy biến áp AT2 của Trạm biến áp 220 kV Hoành Bồ (Quảng Ninh) bị sự cố do bão lớn làm đứt một pha dây dẫn vào chống sét, đến 19 giờ 45 cùng ngày sự cố trên đã được khắc phục. Một số đường dây 110 kV trong vùng cũng bị ảnh hưởng do bão. Ngoài ra, các đơn vị đã khẩn trương khắc phục sự cố đường dây 110 kV Đồng Hòa-Vĩnh Bảo, đường dây 110 kV Đình Vũ-Đồng Hòa; đường dây 110 kV Hoành Bồ-Mông Dương. Theo thông báo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có 172 sự cố trên lưới điện trung áp, trong đó Hải Phòng bị sự cố ở 87 đường dây, Quảng Ninh 35 đường dây, Thái Bình 30 đường dây, Nam Định 12 đường dây, Ninh Bình năm đường dây, Thanh Hóa hai đường dây và Lạng Sơn sự cố ở một đường dây. TP Hải Phòng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão số 1 với 93 đường dây bị sự cố. Tính đến 12 giờ ngày 18-7, Công ty Điện lực Hải Phòng đã xử lý xong hầu hết các sự cố, trong đó đường dây vượt biển cấp điện cho đảo Cát Bà đã được khôi phục cấp điện trở lại. (Theo TTXVN)