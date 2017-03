Bão số 11 và mưa lũ đã làm 10 người thiệt mạng

Theo Văn Hào (TTXVN)



Có 548 nhà bị sập, trôi và 34.220 nhà bị ngập, 12.515 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 20 trường học và 452 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; 37 trụ sở cơ quan, bệnh viện bị hư hại vì bão lũ.Do mưa lớn tập trung trong một thời gian ngắn, các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình đã bị ngập ở nhiều nơi, đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Bình (thuộc các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch) đã bị ngập nghiêm trọng, nhiều nơi ngập sâu từ 1,5m đến 2,0m.Tại Hà Tĩnh, 35 xã bị ngập (Hương Sơn 14 xã, Hương Khê 10 xã, Vụ Quang 11 xã). Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15A, Tỉnh lộ 17, Tỉnh lộ 3 bị ngập ở nhiều nơi, riêng Quốc lộ 8A một số đoạn ngập sâu từ 0,6 đến 0,8m và sạt lở tại một số vị trí gây ách tắc giao thông từ 4 giờ ngày 16/10, hiện vẫn chưa thông tuyến.Tại Quảng Bình, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15, đường 16, hệ thống đường sắt bị ngập ở nhiều nơi, có nơi ngập sâu tới 3m gây ách tắc giao thông.Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố đã thực hiện nghiêm túc Công điện 1616 ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 79 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, triển khai toàn diện công tác ứng phó với mưa lũ.Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã trực tiếp đi xuống các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với lũ, an toàn hồ chứa, sơ tán dân tại các trọng điểm, khu vực xung yếu.Tính đến ngày 17/10, các tỉnh miền Trung đã sơ tán, di dời tổng cộng 2.110 hộ/8.580 người từ các vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn. Cụ thể, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng an ninh, quân sự cùng các cấp chính quyền tổ chức di dời 1.450 hộ dân với gần 6.000 người ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn đến nơi an toàn, đồng thời huy động các lực lượng cùng phương tiện đến các huyện này hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.Đến sáng 17/10, huyện Yên Thành (Nghệ An) di dời 300 hộ dân ở hạ lưu đập hồ Đồn Húng, hồ Kẻ Sặt 50 hộ và hồ Nhà Trò 270 hộ; huyện Nam Đàn di dời 108 hộ ở vùng hạ lưu đập hồ Thành đến nơi an toàn.Quốc lộ 1A tại km 396 ngập 0,8m làm ách tắc giao thông. Các đơn vị giao thông đã phân luồng cho các phương tiện lưu thông qua đường Hồ Chí Minh. Khu Quản lý đường bộ 4, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cùng các đơn vị liên quan đang cắm các cọc tiêu, biển báo, cử người trực để cấm người, xe qua lại các tuyến đường bị ngập lụt và phân luồng giao thông.Trong hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa trên diện rộng, mực nước ở các hồ đập trên địa bàn ngày một dâng cao, có 92 hồ đập trong tình trạng mất an toàn, tập trung tại một số huyện phía Nam của tỉnh. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các hồ đập, đê điều; trong đó đặc biệt lưu ý đối với các hồ đập chứa nước mất an toàn.Tại những hồ này, tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư chủ động xử lý khi có sự cố, vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế.Sáng 17/10, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tắc tại tỉnh Quảng Bình đã chính thức thông tuyến trở lại. Sau khi thông tuyến, các tàu SE6, SE4, SE2, TN2, SE8 với hàng ngàn hành khách do bị tắc đường phải đỗ lại Ga Đồng Hới đã tiếp tục hành trình của mình.Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La hiện đang tiếp tục lên; thượng nguồn sông La, các sông ở Quảng Bình và các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuống. Do đó, các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa cần phải cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trước sự diễn biến phức tạp của mưa lũ./.