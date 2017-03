Bão số 2 gây mưa ở Bắc Bộ

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ngày mai (23-6), bão di chuyển vào đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa 23-6, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7. Biển động. Chiều tối 23-6, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trước diễn biến của cơn bão số 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Cùng với đó, rà soát, kiểm tra các công trình đê, kè, hồ, đập…

HOÀNG VÂN