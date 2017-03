Bão số 2 hướng vào Móng Cái

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 2 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư



Theo Quang Duẩn (TNO)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều nay, tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 115,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông bắc.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9-cấp 10.Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.Dự báo, chiều mai 22.6, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 440 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh thêm một cấp, lên cấp 9 (tức là từ 75-88 km/giờ), giật cấp 10-cấp 11.Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Khoảng chiều 23.6, tâm bão nằm trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-cấp 10.Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông, có gió mạnh cấp 6-cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-cấp 9, giật cấp 10-cấp 11, biển động rất mạnh.Vùng biển vịnh Bắc bộ từ chiều mai, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8-cấp 9, giật cấp 10-cấp 11, biển động rất mạnh.Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc bộ từ sáng 23.6 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.Trên đất liền, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm mai sẽ có mưa, mưa vừa; riêng khu Đông bắc và các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh.Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tổ chức thông báo về diễn biến bão số 2 cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động di chuyển thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.Khu vực nguy hiểm trong 1-2 ngày tới được xác định là vùng biển phía bắc vĩ tuyến 17.Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng yêu cầu các tỉnh, thành nêu trên quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến sáng nay, các lực lượng phối hợp với các địa phương tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo, kiểm điếm và hướng dẫn cho 41.345 phương tiện với 146.381 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 2 để chủ động phòng tránh.