Bão số 2 làm 10 người chết, 4 người bị thương

(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Tại tỉnh Lào Cai có 1 người chết do bị nước cuốn trôi và 3 người bị thương do núi sạt lở vào nhà. Ngoài ra còn một số thiệt hại về giao thông, thủy lợi.



Tỉnh Yên Bái có 132 nhà bị ngập, 22 nhà bị sạt lở, 3.000m3 đất bị sạt lở, 18ha lúa, hoa mầu, 5ha ao cá bị ngập tràn.



Tỉnh Hà Giang có 7 người chết, trong đó huyện Yên Minh có 5 người; Xín Mần, Bắc Quang mỗi huyện 1 người. Ngoài ra còn có 78 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng.



Một số vị trí tại các tuyến Quốc lộ 4C, 34, 279 bị sạt lở nhưng không ách tắc giao thông.



758 ha lúa và hoa màu ngập, hư hại. Ngoài ra còn một số thiệt hại khác về kênh mương thủy lợi, đập, cầu cống.



Tỉnh Cao Bằng có 2 người chết hiện chưa tìm thấy thi thể và đang xác định danh tính (do sập hầm tại mỏ quặng Quang Trung, huyện Trà Lĩnh ngày 22/7).



Tỉnh Bắc Giang có 10 xã bị chia cắt do đường qua các ngầm bị ngập tại huyện Sơn Động; hơn 44.100ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập và ảnh hưởng do mưa, lũ.



Để khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chỉ đạo các địa phương miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi diễn biến mưa và có phương án di dời dân ở những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.



Tại các tỉnh bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có mặt tại hiện trường để phối hợp và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, đồng thời hướng dẫn và động viên nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.



Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu bão số 2 nên 24 giờ qua ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, đặc biệt là ở lưu vực sông Lục Nam. Mưa lớn làm mực nước sông Lục Nam lên nhanh.



Lúc 20 giờ ngày 24/7, mực nước sông Lục Nam tại Chũ là 12,78m, tại Lục Nam là 5,1m, dưới báo động II là 0,2m.



Lũ trên sông Lục Nam tại Chũ đạt đỉnh 13,09m lúc 23 giờ ngày 24/7.



Mực nước lúc 6 giờ ngày 25/7 tại trạm Lục Nam 5,83m (dưới báo động III 0,47m) và còn tiếp tục lên.



Văn phòng thường trực Ban đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện hồi 21 giờ 30 ngày 24/7 điện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương đề nghị tổ chức triển khai công tác phòng chống lũ theo cấp báo động, bố trí lực lượng tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý ngay các sự cố để đảm bảo an toàn đê điều.



Các địa phương phải triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân sống ở vùng đê bối, vùng bãi, vùng ven sông có nguy cơ sạt lở và ngập lũ.



Các địa phương thông báo cho chủ đầu tư các công trình đang xây dựng trên sông, ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình; kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện; bố trí trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời./.