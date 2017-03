Bão số 2 làm 19 người chết, bảy người mất tích

Riêng tàu cá TH 90526TS của gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh (xã Ngư Lộc, Thanh Hóa) có 10 ngư dân bị mất liên lạc từ ngày 23-6, sáng nay đã liên lạc được và đang trên đường trở về đất liền.

Cho đến chiều tối qua (26-5), quốc lộ 7A nối quốc lộ 1A (huyện Diễn Châu) đi cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn) vẫn bị chia cắt do nước lũ cuốn cả mặt đường đoạn qua xã Lưu Kiền (Kỳ Sơn). Quốc lộ 48C vẫn bị ách tắc ở xã Yên Hòa (huyện Tương Dương). Hiện có gần 500 du khách đang mắc kẹt ở huyện Kỳ Sơn. Tỉnh đang huy động máy đào, máy xúc loại lớn để bạt núi mở đường. Dự kiến đến hết ngày 27-6, quốc lộ 7A mới thông trở lại. Cùng ngày, anh Lương Văn Phòng (xã Nga My, Tương Dương) bị lũ cuốn mất tích, nâng tổng số người mất tích ở Nghệ An lên ba người. Thi thể em Hoàng Văn Tiến (13 tuổi, trú xã Châu Bính, Quỳ Châu) bị lũ cuốn ngày 25-6, đã được tìm thấy. Riêng chiếc xe khách bị lũ cuốn chìm xuống sông Cả vẫn chưa tìm được.

Trưa 26-6, lũ đã “gặm” gần hết mặt đường quốc lộ 7A (đoạn qua xã Lưu Kiền, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến giao thông đang bị chia cắt. Ảnh: ĐẮC LAM

Ngày 26-6, tin từ UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết nước lũ sông Đăk Tơ Kan dâng cao đã cuốn trôi một đoạn đường khoảng 10 m đang được làm tạm bằng rọ đá. Sự cố này khiến các phương tiện giao thông đi vào các xã Đăk Rơ Ông, Đăk Na, Đăk Sao và Đăk Tơ Kan bị ách tắc hoàn toàn.

ĐẮC LAM - N.LINH - TX