Bão số 3 làm tám người chết và mất tích

Toàn tỉnh có 295 nhà bị sập và hơn 31.500 nhà bị tốc mái; hơn 36.000 ha lúa, 3.000 ha nuôi thủy sản ngập trong nước; 32 tàu thuyền của ngư dân bị chìm.

Các huyện trung du và vùng cao tỉnh Nghệ An có 5.500 ha cây lâm nghiệp bị đổ, hỏng; 170.000 m3 đường giao thông bị sạt lở, 7.777 cột điện bị đổ gãy. Tổng thiệt hại trong bão số 3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 600 tỉ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ cho thân nhân 4 triệu đồng một người chết và 1 triệu đồng một người bị thương.

Tại Quảng Bình, đến chiều 25-8, tỉnh ghi nhận có hai người dân trú xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) bị nước cuốn trôi. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm.

Sau bão, một gia đình ở Nghệ An phơi tập vở để kịp đến trường. Ảnh: Đ.LAM

Chiều 25-8, tại xã Bình Điền, huyện Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), người dân phát hiện thi thể anh Hồ Đương bị nước cuốn trôi trong lúc đang đi làm rừng. Hiện tỉnh này còn hơn 3.000 ha lúa bị ngập trong nước lũ. Tại hai huyện Quảng Điền và Phú Vang, hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái, 11 người bị thương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 4-5 ngày tới, các tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to. Nhiều địa phương có nguy cơ sạt lở đất cao. Tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, từ ngày 27 đến 29-8 có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và giông.

Đ.LAM - P.NHA - H.LINH – AX