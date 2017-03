Bão số 3: Nghệ An lo vỡ đập, Đà Nẵng 10 thuyền viên mất tích

Nghệ An, Hà Tĩnh: hàng trăm hồ đập có nguy cơ tràn, vỡ

Trưa 24-8, mưa giông kèm gió xoáy lớn khiến biển động dữ dội. 12 thuyền viên trên tàu chở hàng gặp nạn tại phao số 0 thuộc vùng biển Cửa Lò (Nghệ An). Nhiều tàu, thuyền đã vào bờ trú ẩn nhưng bị va đập hư hỏng. Lượng mưa tại TP Hà Tĩnh hơn 230 mm. Tại TP Hà Tĩnh và TP Vinh, hầu hết các tuyến đường đều có cây xanh đổ bị ngập gây ách tắc giao thông, nhiều nhà dân bị tốc mái. Hãng hàng không Vietnam Airlines đã hủy sáu chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Vinh.

Ông Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: “Trên địa bàn sáu huyện miền núi có tới 260 điểm có nguy cơ bị sạt lở núi và lũ quét. Trong đó có 37 điểm ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong đang trong tình trạng nguy hiểm. Tỉnh đã bố trí lực lượng túc trực và chuẩn bị phương tiện ứng cứu. Toàn tỉnh có 48.000 ha lúa đang trổ bông và đang chín có nguy cơ mất trắng vì bão và nước ngập. 600 hồ đập lớn nhỏ tại Nghệ An đang có nguy cơ bị tràn và vỡ, trong đó có hồ Vực Mấu huyện Quỳnh Lưu là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh với sức chứa 75 triệu m3 nước”.

Cây gãy đổ trên đường phố Hà Tĩnh. Ảnh: ĐẮC LAM

Tối 24-8, ở Nghệ An có ba người bị thương nặng do bão. Tại huyện Nghi Lộc có hơn 2.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái và ngập trong nước. Tại huyện Diễn Châu có một tàu đánh cá của ngư dân xã Diễn Bích bị bão đánh đứt dây neo, chìm trên biển. Khoảng 19 giờ 30 ngày 24-8, gió và mưa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã ngớt dần. Tỉnh lộ 589A nhiều đoạn qua huyện Nghĩa Đàn bị ngập. Quốc lộ 48 nhiều điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Đà Nẵng: Chưa tìm được 10 ngư dân mất tích

Cuối giờ chiều 24-8, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Ban thường trực Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, cho biết hiện vẫn chưa tìm được 10 ngư dân bị trôi dạt trên biển. Trước đó, trưa 23-8, tàu DNa 61406 với 10 thuyền viên trên đường đi trú bão bị chết máy, hư hỏng nặng, trôi dạt cách bờ 32 hải lý. Sau khi nhận tin, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã tìm thấy tàu bị nạn. Tuy nhiên, khoảng 21 giờ đêm khi dắt tàu về cách bờ 15 hải lý, gió lớn làm đứt dây lai khiến tàu DNa 61406 mất tích trở lại. Tàu SAR tiếp tục tìm kiếm trong đêm nhưng không thấy. Sáng 24-8, ngoài tàu SAR 412, các tàu của Hải quân vùng 3, tàu của Biên phòng TP Đà Nẵng và trực thăng cứu nạn của sư đoàn 372 không quân được huy động tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ và cho trực thăng kiểm tra lại thêm trong ngày 25-8.

Quảng Ngãi: Bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc được với các tàu cá ở Hoàng Sa mất liên lạc trước đó. Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi còn 967 thuyền với hơn 8.000 lao động trên biển.

Người dân Quảng Bình lợp lại mái nhà bị lốc làm tốc mái. Ảnh: P.NHA

Quảng Bình, Quảng Trị: Lốc xoáy và lũ kép

Ngày 24-8, Quảng Bình có mưa to và lốc xoáy ở một số nơi. Tại các xã Hiền Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh), lốc xoáy làm tốc mái gần 30 ngôi nhà, trong đó có một nhà bị sập; hàng tường rào mới xây dựng của trụ sở UBND xã Hiền Ninh cũng bị lốc giật sập; hai trường học bị hư hại. Mưa to đã làm ngập khoảng 1.100 ha lúa hè thu đang vào vụ thu hoạch của các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Đến cuối ngày 24-8, mưa ngớt, bà con tranh thủ sửa sang nhà cửa, lợp lại mái nhà bị hư hại.

Tại Quảng Trị, bão số 3 gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 tại huyện đảo Cồn Cỏ. Ở TP Đông Hà, gió mạnh cấp 6. Trong hai ngày 23 và 24-8, lượng mưa đo được có nơi đến 220 mm. Cộng với đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 21-8, hiện toàn tỉnh Quảng Trị đang phải hứng chịu một đợt lũ kép. Đã có 3.000 ha lúa bị ngập úng, hệ thống ngầm tràn A Vao - Tà Rụt (huyện Đakrông) bị sạt lở 7 m, 18 ngôi nhà tốc mái, một ngôi nhà sập hoàn toàn làm bị thương ba người.

Vợ con Trần Văn Nhân (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) dưới mái nhà đã bị tốc hoàn toàn.

Ảnh: N.PHONG

Thanh Hóa: Cứu sống sáu thuyền viên bị chìm

Chiều 24-8, tàu vận tải hàng số hiệu TH-0418 cùng sáu thuyền viên trên đường vào trú ẩn ở bờ biển xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa) bị sóng đánh chìm. Rất may, người dân đã kịp cứu sống cả sáu thuyền viên. Tối 24-8, bão số 3 đổ vào Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 9, kéo theo mưa giông lớn trên diện rộng. Tỉnh đã cắt cử cán bộ các cấp túc trực theo dõi mưa ở các huyện phía tây để đề phòng, chỉ đạo ứng cứu kịp thời khi xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đêm qua, nước lũ ở sông Chu, sông Lam ở hạ nguồn đang lên nhanh.

Tin nhận lúc 20 giờ 30 Bão số 3 đổ bộ vào bờ biển bắc Trung Bộ lúc 18 giờ 30 chiều 24-8, tâm bão đi vào địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An). Tối và đêm 24-8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa và đồng bằng Bắc Bộ, sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

NHÓM PV - CTV