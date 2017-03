Bão số 4 suy yếu thành áp thấp

Mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó đến vùng biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Ngày mai (26-7), vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa tây và tây-tây nam, tiếp tục suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, biển động. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ngày 24-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương cho biết hơn 34.000 tàu thuyền, lồng bè đã nhận được thông báo chuyển về nơi trú ẩn an toàn. Chiều cùng ngày, Vietnam Airlines cho biết đã phải điều chỉnh giờ bay 2-4 giờ đối với tám chuyến bay nối Hà Nội, TP.HCM với Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc) do ảnh hưởng của bão.

Vị trí và đường đi của bão số 4 trong các ngày 24, 25, 26-7. (Ảnh do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp)

Khoảng 19 giờ 30 ngày 24-7, khu vực Hà Nội bắt đầu có mưa dông mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão số 4. Gió mạnh đã làm nhiều cây bị gãy đổ, nhiều tấm panô trên đường bị gió giật tung. Chỉ sau 1 giờ mưa, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập như đường Nguyễn Khuyến, Đội Cấn, Lê Duẩn, Trần Duy Hưng, Thanh Xuân, Giải Phóng... Mưa dông xảy ra vào lúc đã qua giờ tan tầm nên không xảy ra cảnh ùn tắc đường. Tại một số khu dân cư, người dân phải dùng các vật liệu như bao cát, ván chắn không cho nước tràn vào nhà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 1-2 ngày tới. Dự báo trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối miền núi các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang…

Sáng 24-7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết vừa cứu hộ thành công 16 ngư dân và lai dắt vào bờ an toàn hai tàu cá bị nạn trên biển. Trước đó, ngày 23-7, Danang MRCC nhận được tin tàu cá QB-92897TS do ông Nguyễn Văn Hướng (quê Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị hỏng máy. Danang MRCC chỉ dẫn một tàu cá gần đó lai dắt tàu bị nạn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày cả hai tàu đều bị thả trôi, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Gần 20 giờ cùng ngày, tàu cứu hộ SAR 412 mới tiếp cận được vị trí hai tàu bị nạn, đưa vào bờ an toàn.

H.VÂN - T.PHÚ - T.TUẤN