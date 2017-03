Bão số 5 ảnh hưởng đến Quảng Ninh - Hải Phòng

Cùng ngày, công điện thứ hai về đối phó cơn bão này được ban hành. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần đặc biệt theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời cho nhân dân biết để ứng phó phù hợp.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (17-8), vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 220 km về phía đông. Chiều mai (18-7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Quảng Ninh - Lạng Sơn. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vị trí và đường đi của bão số 5. (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả vùng biển vịnh Hạ Long, từ trưa nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng chiều tối và đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều và đêm nay có mưa vừa, to đến rất to.

HOÀNG VÂN