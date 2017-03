Bão số 5 đang tiến thẳng vào Móng Cái

Bản đồ hướng di chuyển của bão số 5 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư



Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng nay 17.8, tâm bão số 5 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 380 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13 - cấp 14.



Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, thẳng tiến vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, khoảng chiều tối và đêm nay bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng. Các địa phương ven biển và vùng núi cần lưu ý, bão có diễn biến nhanh khi đổ bộ vào bờ, gây mưa lớn, khu vực miền núi cần chủ động đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.“Việc bão di chuyển nhanh là điều chúng ta cần phải lưu ý, những gì cần triển khai ứng phó bão cần phải được triển khai trước 13 giờ trưa nay”, ông Hải nói.



Theo Quang Duẩn (TNO)



Tính đến sáng nay, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông tin bão số 5 đến hơn 33.000 phương tiện, với khoảng 132.000 người biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã có công hàm gửi các nước, đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân cùng tàu thuyền vào trú tránh khi cần thiết. Bộ Quốc phòng đã huy động khoảng 20.000 cán bộ chiến sĩ, 8 máy bay trực thăng, 72 tàu, 445 phương tiện, hơn 1.000 xuồng tham gia phòng chống bão.Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã cử đoàn công tác đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão.Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, một lần nữa Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh, bão số 5 là cơn bão mạnh còn có diễn biến phức tạp, các địa phương ở miền Bắc nước ta, đặc biệt là Quảng Ninh và Hải Phòng khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão.Ông Phát lưu ý, Hải Phòng và Quảng Ninh cần theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động cấm biển, không cho tàu cá, tàu du lịch, các phương tiện vận tải ra khơi.Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ đề phòng mưa lớn, kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, công trình nhà cửa ven sông, suối, các khu vực khai thác khoáng sản, các khu dân cư có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt các ngầm qua sông, suối, những đoạn đường bị ngập cần có lực lượng kiểm tra, giúp đỡ, hướng dẫn giao thông khi lũ cao.Đối với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng được dự báo là chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 trong chiều và tối nay, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã có công điện yêu cầu khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên vịnh Bắc bộ, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng vào nơi trú tránh; hướng dẫn sắp xếp neo đậu tại bến và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản.Hai tỉnh này phải sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm trên các đảo, khu vực ven biển; không để người trên các tàu và lồng bè tại nơi neo đậu; chỉ đạo chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn.