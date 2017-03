Bão số 5 hướng vào bờ biển Quảng Ninh - Nam Định

Khoảng 4 giờ sáng nay (3-8), tâm bão số 5 cách bờ biển Quảng Ninh - Nam Định 170 km về phía đông đông nam. Sức gió gần tâm mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sau đó bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khá nhanh 25 km/giờ và đi vào đất liền các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Đến 16 giờ hôm nay, tâm bão trên khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Sức gió gần tâm mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Ngày mai (4-8), bão sẽ di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp với sức gió gần tâm mạnh cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển vịnh Bắc Bộ (gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) từ sáng 3-8 sẽ có gió mạnh dần từ cấp 6-7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động mạnh, có nguy cơ triều cường kết hợp bão cao khiến nước biển dâng 3-5 m. Đặc biệt, từ ngày 3-8 khu vực từ Thanh Hóa đổ ra các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa lớn, có nơi có giông, gây nguy cơ úng ngập, sạt lở đất cao. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Trưa 2-8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương (PCLB TƯ) và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) đã có công điện gửi Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa nước, đập thủy điện; chuẩn bị phương án phòng, chống lũ lụt và phương án sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp. Cùng ngày 2-8, hai đoàn công tác của Ban Chỉ đạo PCLB TƯ và UBQG TKCN đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Dừng tất cả cuộc họp để chống bão

Chiều 2-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc, yêu cầu dừng tất cả cuộc họp trong ngày 3-8 để thường trực chống bão số 5. Đồng thời, thực hiện lệnh cấm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Đối với các huyện Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà, Tiên Yên, Móng Cái, Đầm Hà phải đặc biệt lưu ý các tuyến đê biển, đê ở các xã đảo. Các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, sẵn sàng di dời dân…

Sáng 2-8, UBND tỉnh Nam Định cũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp để triển khai công tác phòng, chống bão số 5. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương di dời người ở các khu nhà xuống cấp hư hỏng và khách du lịch tại các khu du lịch đến nơi an toàn trước 9 giờ sáng 3-8; kiên quyết không để người ở lại các chòi canh ven biển và trên tàu thuyền đánh cá; không để người chết do bão. Nếu đơn vị, địa phương nào để xảy ra người chết do bão phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh. UBND TP Hải Phòng cũng thực hiện lệnh cấm biển với tàu du lịch, tàu chở khách tại các bến bãi từ ngày 3-8. Đến 15 giờ chiều 2-8, Hải Phòng đã sơ tán 500 người già và trẻ nhỏ ở huyện Cát Hải về nội thành và đảo Cát Bà để tránh bão.

Cuối giờ chiều 2-8, UBQG TKCN cho biết lực lượng biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 50.000 phương tiện/207.903 người biết diễn biến của bão số 5 để chủ động phòng tránh.

TRỌNG PHÚ - HOÀNG VÂN