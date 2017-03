Bão số 5 suy yếu, bão số 6 sắp vào

Tám người chết vì lũ ở miền Tây Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão trung ương, lũ ở ĐBSCL đã làm tám người chết, trong đó An Giang bốn người, Long An hai người, Đồng Tháp một người và Cần Thơ một người. Lũ đã làm ngập gần 3.800 căn nhà, giao thông nhiều nơi tê liệt. Hôm qua (30-9), Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ kinh phí 170 tỉ đồng cho các tỉnh ở ĐBSCL để củng cố đê bao, bờ bao, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong ngày, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng đã vào thị sát tình hình phòng, chống lũ dữ tại An Giang. Thứ trưởng khen ngợi tỉnh đã kịp thời chống lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và nhắc địa phương tiếp tục cảnh giác bởi lũ và mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp.