Bão số 6 tan, áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện

Từ giữa tuần (27-10) đến hết tháng10, do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và vùng áp thấp, mưa sẽ tăng đáng kể, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Vùng mưa trải dài từ Hà Tĩnh tới Khánh Hòa, trong đó trọng điểm mưa lớn là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Chiều nay (24-10), bão số 6 suy yếu dần thành một vùng áp thấp và không còn khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện, chiều 23-10, tâm áp thấp cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.000 km về phía đông, sức gió mạnh nhất đã đạt cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và mạnh lên thành bão.

H.VÂN