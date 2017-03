Bão số 7 cách bờ biển Quảng Ngãi - Phú Yên 180km

* Cảnh báo lũ trên các sông Quảng Bình-Ninh Thuận và Tây nguyên





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 11g trưa nay 6-10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.



* Phú Yên: Di dân khỏi các vùng xung yếu trước 14g chiều 6-10

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22g ngày 6-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Bình Định - Phú Yên và Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.Biển động mạnh.Ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9; các tỉnh bắc Tây nguyên có gió giật cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.Khoảng chiều tối và đêm 6-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cũng phát cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên.Theo đó dự báo từ tối nay 6-10, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên sẽ lên nhanh.Trong đợt lũ này, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3; các sông ở Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận và các tỉnh ở nam Tây nguyên lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây nguyên.Sáng 6-10, ông Lê Văn Trúc- phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên - cho biết tập trung di dân khỏi các vùng xung yếu, vùng trũng trước 14g chiều nay.Theo ông Trúc, sẽ có gần 1000 hộ dân sẽ được chuyển đi khỏi các vùng trũng dọc sông Ba và các khu vực ven biển ở: Xuân Hải, Xuân Hòa (thị xã sông Cầu); An Ninh Đông, An Hòa ( huyện Tuy An) An Phú, Phú Đông (TP Tuy Hòa); Hòa Xuân Đông, Hòa Tâm, Hòa Thành (huyện Đông Hòa).Dự kiến, khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền sẽ xảy ra mưa lớn gây lũ, tỉnh Phú Yên yêu cầu Ban quản lý các hồ chứa thủy điện chủ động phối hợp điều tiết lũ. Từ 9g30 sáng nay, thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ 2.000m/s và dự kiến đến 18g chiều nay nước sẽ xuống đến vùng hạ lưu, kết hợp triều cường thì nước Sông Ba sẽ lên nhanh bắt đầu uy hiếp TP.Tuy Hòa. * Bản tin tiếp tục cập nhật.