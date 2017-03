Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

* Từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây nguyên có mưa to đến rất to









Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió mạnh 14 m/giây (cấp 7), giật 21 m/giây (cấp 9), An Nhơn (Bình Định) 12 m/giây (cấp 6), giật 19 m/giây (cấp 8); Quy Nhơn có gió mạnh 11 m/giây (cấp 6), giật 16 m/giây (cấp 7); ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên đã có vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.Hồi 17 giờ ngày 6.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc, 109,4 độ kinh đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Định - Phú Yên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong đêm nay (6.10) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.Ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có gió giật cấp 6, cấp 7.Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây nguyên có mưa to đến rất to.