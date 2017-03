Bão số 8 có khả năng đổ vào đồng bằng Bắc Bộ

Chiều tối qua (27-10), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết bão số 8 đã di chuyển chệch lên hướng vịnh Bắc Bộ, khác với dự báo ban đầu đổ bộ vào Nghệ An hoặc giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dự báo tới chiều nay (28-10), bão có khả năng đổ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Khi tới gần bờ, cường độ bão sẽ suy giảm với sức gió tâm bão cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc-đông bắc với tốc độ 15 km/giờ và suy giảm thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi đông bắc Bắc Bộ.

Hôm qua, do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 11; vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ sáng nay (28-10) có gió giật cấp 7. Từ chiều tối 27-10, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sẽ lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Chiều qua, các địa phương miền Trung từ Quảng Nam đến các tỉnh đồng bằng Bắc bộ đều đã có kế hoạch sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét và dễ sạt lở đất. Đồng thời, chỉ đạo nhân dân các địa phương dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Mặt khác, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, chảy xiết...

Đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Ngày 27-10, Trung tâm Phòng, chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết hiện vẫn còn hơn 724 tàu cá với 4.990 lao động đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm. Trong đó, tập trung chủ yếu ở khu vực vịnh Bắc Bộ (274 tàu), ngư trường phía bắc tỉnh Quảng Ngãi (450 tàu). Hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa chỉ còn hai tàu với 28 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang vào trú tại đảo Tri Tôn và một tàu đang di chuyển lên phía bắc xin vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) tránh bão.

Tại Thừa Thiên-Huế, dọc bờ biển có gió mạnh cấp 7-8, sóng biển cao 3-4 m khiến những khu vực ven biển Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại thôn Hải Dương (Phú Vang), sóng đánh làm vỡ nhiều đoạn bờ kè, uy hiếp hàng chục hộ dân. Hiện tỉnh đã lên phương án di dời. Hôm nay, nước trên sông Hương sẽ lên mức báo động 1 và 2, sông Ô Lâu lên báo động 3.

Tại Nghệ An, cho đến tối 27-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng ngư dân, người thân vẫn chưa tìm được anh Hoàng Văn Đông (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị mất tích trên biển. Trưa 26-10, tàu đánh cá NA-90071TS do ông Võ Văn Hường làm thuyền trưởng đang chở tám ngư dân chạy vào bờ tránh bão, do gió lớn quật anh Đông rơi từ trên tàu xuống biển.

Ngày 27-10, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 8, hãng này tiếp tục phải hủy thêm 38 chuyến bay đi từ bốn sân bay của miền Trung là Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong hai ngày 27 và 28-10.

Trong đó, riêng ngày 27-10, hãng này đã phải hủy thêm 37 chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh.

Như vậy, tính đến thời điểm này, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, Vietnam Airlines đã phải hủy 62 chuyến bay, làm hơn 6.800 hành khách bị ảnh hưởng. Dự kiến trong ngày 28-10, hãng sẽ bố trí thêm 22 chuyến bù đến/đi các sân bay Đà Nẵng, Huế, Vinh.

Cũng trong ngày hôm qua, hãng hàng không giá rẻ VietJet Air đã có thông báo điều chỉnh lịch bay của một số chuyến bay do ảnh hưởng của bão.

