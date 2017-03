Bão số 8 giật cấp 10 áp sát bờ biển Trung Trung Bộ

Ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 8. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Một số nơi có mưa lớn hơn như Thạch Hãn (Quảng Trị) 265mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 364mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi) 378mm; EaHleo (Đắc Lắc) 343mm…



Ở đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh 13m/giây (cấp 6), giật 17m/giây (cấp 7); đảo Cồn Cỏ gió mạnh 10m/s (cấp 5), giật 17m/giây (cấp 7); đảo Lý Sơn gió mạnh 11m/giây (cấp 6), giật 18m/giây (cấp 8); đảo Phú Quý gió mạnh 14m/giây (cấp 7), giật 19m/giây (cấp 8)…



Hồi 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.



Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 1 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.



Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp.



Đến 13 giờ ngày 19/9 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km/giờ).



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ở Vịnh bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.



Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ đêm nay (18/9) gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 và cần đề phòng nước biển dâng từ 1,5 đến 2m. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai có mưa to đến rất to.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.



Do mưa lớn, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum đang lên, riêng các sông ở Quảng Trị đến Quảng Nam lên rất nhanh.



Theo dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum tiếp tục lên, đến chiều tối nay (ngày 18/9), mực nước trên các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên mức báo động 2; các sông ở Quảng Nam, Kon Tum dao động ở mức báo động 1-báo động 2, riêng trên sông Đăkbla tại Konplong lên xấp xỉ báo động 3.



Đến 19h ngày 18/9, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,3m, trên báo động 2 là 0,1m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 4,3m, trên báo động 2: 0,3m; sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 2,2m, trên báo động 1: 0,5m; sông Hương tại Kim Long lên mức 2,0m, ở mức báo động 2; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 7,8m, dưới báo động 2: 0,2m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 1,5m, dưới báo động 1: 0,5m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 3,90m, trên báo động 1: 0,4m; sông Pôkô tại Đăkmod lên mức 585,40m, trên báo động 2: 0,1m; sông Đăkbla tại KonPlong lên mức 593,8m, dưới báo động 3: 0,2m; tại Kon Tum: 519,0m, dưới báo động 2: 0,5m



Đêm nay (18/9), sáng mai (19/9), mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum vẫn còn tiếp tục lên. Do vậy, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng trũng đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.



Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, từ chiều và tối 17/9 trên địa bàn huyện biên giới Chưprông (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện mưa lớn và gây ngập lụt cục bộ ở một số nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân. Đặc biệt tại các xã Ia Lâu, Ia Piơr mưa lớn làm mực nước suối dâng cao, gần 200 hộ dân ở vùng trũng tại các thôn Đoàn Kết, Yên Hưng, Yên Bình...bị ngập lụt, trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông nội thôn bị tắc nghẽn không đi lại được do mực nước dâng cao./.

