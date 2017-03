Bão số 8 quét dọc bờ biển Bắc Bộ

“Tâm bão đang đi chệch lên phía bắc vào vùng biển Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, có khả năng đêm 28-10 bão vào sát đất liền và sau đó đi vòng ra biển” - ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nói chiều 28-10.

Theo ông Tăng, sáng nay (29-10), bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km áp sát bờ biển đồng bằng Bắc Bộ. Lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Chiều nay, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ.

Hướng đi của bão đã chếch hẳn về phía Hải Phòng, lên phía bắc và tâm bão chỉ “xoẹt ngang” một chút vào đất liền lúc nửa đêm trong đêm 28, rạng 29-10 rồi vòng ra biển. Vì thế, ảnh hưởng của cơn bão đỡ nguy hiểm hơn.

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực các tỉnh ven biển Bắc Bộ có mưa lớn. Đặc biệt, do áp sát bờ vào rạng sáng 29-10 nên khu vực bờ biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có xuất hiện triều cường 3-3,5 m.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cụ ông 80 tuổi được đưa đi tránh bão. Ảnh: Đ.TRUNG

Đường đi của bão số 8. (Theo nchmf.gov.vn)

Tối 28-10, Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia cho biết đã thực hiện vận động, kêu gọi và cưỡng chế người nuôi trồng thủy sản tại các đầm phá, lồng bè, chòi canh ven biển Bắc Bộ về bờ để đề phòng triều cường khi bão cập bờ. Đến 20 giờ ngày 28-10, Ủy ban chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 8 gây ra, tuy nhiên bão đã làm chìm một phương tiện tại Thanh Hóa; tại Hà Tĩnh, một trường mầm non bị tốc mái, bốn ngôi nhà khác bị ngập.

Chiều 28-10, ở Thanh Hóa, khu vực ven biển có gió giật cấp 10 và gây mưa lớn tại nhiều địa phương. Trên 53.000 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em được di chuyển vào nơi trú tránh an toàn.

Các lực lượng, phương tiện đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra kể cả lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở những vị trí giao thông xung yếu.

Tỉnh Thanh Hóa đã chuyển 50 tấn gạo lên các huyện miền núi gồm: Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Thường Xuân dự trữ để cứu trợ khi mưa lũ cô lập.

Tại Ninh Bình, chiều 28-10, khu vực ven biển gió mạnh kèm mưa lớn. Trên đê sông Bình Minh II và III (thuộc huyện Kim Sơn), hàng ngàn người của các lực lượng cùng các phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu.

Tại Quảng Bình, đường đê nối liền đảo Hòn Cỏ với Hòn La đã bị sóng xé toang nhiều đoạn. Trước khi có bão số 8, đơn vị thi công đã gia cố đê bằng nhiều khối bê tông tản sóng, đá hộc và rọ đá…

Tại Nam Định, hơn 12.000 nhân khẩu của ba huyện ven biển Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng cũng được di dời khẩn cấp. Chiều 28-10, toàn tỉnh xuất hiện mưa to, gió lớn, các xã giáp biển có gió mạnh cấp 9-10.

Ở Thái Bình, mưa lớn ở các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy. Điện lực Thái Bình đã chủ động cắt điện tại khu vực TP Thái Bình và hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Lực lượng chức năng đã phải cưỡng chế 30 ngư dân đang trông coi các chòi canh, đầm nuôi trồng thủy sản.

TP Hải Phòng đã sơ tán gần 7.000 dân đi trú bão.

NHÓM PV - CTV