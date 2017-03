Bão suy yếu thành áp thấp, Bắc bộ mưa lớn

Sáng nay 25-7, do ảnh hưởng của bão số 4, ở Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm; một số nơi có lượng mưa lớn hơn như thành phố Điện Biên (Điện Biên) 109mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 108mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 95mm

Đêm 24-7, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm nay 25-7, sau khi đi vào vùng núi các tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.





Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng khoảng 15 - 20km, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.



