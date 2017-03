Bảo vệ công trình chôm vật tư

Công an phường 15, quận 11 (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ mất trộm hơn ba tấn sắt vật tư tại công trình tòa nhà Bảo Gia.

Vào ngày 21-9, Công ty cổ phần Bảo Gia chủ đầu tư công trình tòa nhà Bảo Gia nhập về hơn 1.700 cây sắt. Sau một tuần thi công, sắt còn lại ba bó nguyên (nặng gần sáu tấn) cùng một tấn sắt đã cắt rời. Sáng 30-9, quản lý công trường phát hiện mất một bó sắt và số sắt lẻ bên ngoài (ước lượng hơn ba tấn) liền báo cho Công ty Bảo vệ Ngày và đêm - là đơn vị được thuê bảo vệ công trình.

Sau khi tiếp nhận sự việc, ông H.H.T, cán bộ phụ trách sự cố của Công ty Bảo vệ Ngày và đêm liền gọi Trần Ngọc Tú, nhân viên bảo vệ tại khu vực bị mất sắt, đến làm việc. Trong biên bản, Tú thừa nhận đã thông đồng với hai bảo vệ khác thuê năm người bên ngoài đem xe tải và máy cắt sắt vào công trường cắt sắt chở đi bán phế liệu. Sau khi thú nhận hành vi trộm cắp, Tú đã nộp lại 500 ngàn đồng là khoản tiền được chia từ việc bán sắt trộm.

Theo tính toán của Công ty Bảo Gia, số sắt bị mất trộm trị giá hơn 30 triệu đồng. Qua đó, đại diện Công ty Bảo Gia đã mời ban giám đốc Công ty Bảo vệ Ngày và đêm đến trao đổi hướng xử lý vụ trộm và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, phía Công ty Bảo vệ Ngày và đêm cho rằng số sắt bị mất không nằm trong biên bản bàn giao bảo vệ giữa hai bên nên không chịu trách nhiệm.

Không đồng tình, phía Bảo Gia chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an phường 15, quận 11. Tại cơ quan công an, bảo vệ Tú và một bảo vệ đồng phạm chấp nhận đền cho Công ty Bảo Gia 33 triệu đồng khắc phục hậu quả nhưng một bảo vệ còn lại vẫn không thừa nhận nên công an phường chuyển hồ sơ đến công an quận xử lý.

Một giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ cho biết tình trạng bảo vệ lấy trộm tài sản của chính đơn vị mình đang được thuê bảo vệ không hiếm gặp. Nhất là tại các công trình xây dựng, các bảo vệ thường “trao đổi kinh nghiệm” với nhau “chú ý biên bản bàn giao, nếu cái gì không có trong biên bản thì lấy liền”.

Do thiếu người, một số công ty bảo vệ nhận người vào làm khi chưa xác minh kỹ hồ sơ xin việc. Chính vì tuyển người quá sơ hở nên đã xảy ra các vụ bảo vệ xin việc với lý lịch giả rồi trộm cắp tài sản, bỏ trốn.