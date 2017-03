Bảo vệ khẩn cấp một trẻ nghi bị bạo hành

Ông Sinh cho biết: “Chúng tôi thực hiện thủ tục bảo vệ khẩn cấp cháu Nguyễn Thúy Nhi, ba tuổi, ở phường 6, TP Cà Mau vì nghi bé bị bạo hành. Cháu sẽ được chuyển sang bệnh xá công an tỉnh Cà Mau điều trị và bảo vệ nghiêm ngặt khỏi những người tình nghi đã bạo hành cháu”. Công an tỉnh Cà Mau cũng đã cử tổ công tác đến BV Sản nhi tỉnh Cà Mau bảo vệ, xác minh thông tin.

Theo tin báo từ người dân địa phương, ông Nguyễn Dương Hoàng Anh, 33 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, TP Cà Mau thường xuyên bạo hành vợ con. Thấy vợ của ông Hoàng Anh bị hành hạ quá mức nên người dân cho tiền và khuyên chị đi nơi khác. Ba đứa con của chị được mẹ chồng và chồng nuôi dưỡng nhưng các cháu bị hành hạ thường xuyên.

Một người cô ruột của những đứa bé này cho biết ngoài đứa lớn năm tuổi, biết tự chăm sóc mình, hai đứa nhỏ bị ông Hoàng Anh đánh đập tàn nhẫn. Ngày 21-6, đứa nhỏ nhất (mới 16 tháng tuổi) bị chết kỳ lạ. Sau đó, một người thân trong gia đình ông Hoàng Anh đã báo Công an phường 6 về tình trạng trên. Ngay trong ngày 21-6, công an đến tìm hiểu sự việc và phát hiện bé Nhi có nhiều vết thương do bị đánh trên người và đề nghị đưa vào bệnh viện chữa trị.

Ngày 25-6, khi cơ quan chức năng đến BV Sản nhi tỉnh Cà Mau tìm hiểu sự việc và thực hiện lệnh bảo vệ khẩn cấp cháu Nhi thì không tìm được mẹ ruột cháu. Mọi người cho biết ông Hoàng Anh đã cấm vợ gặp các con mình, kể cả không cho bà gặp mặt con trai trước khi chôn cất nó. Sau mấy ngày giành quyền chăm sóc con tại bệnh viện không thành, bà đã về nhà cha mẹ ruột ở huyện Thới Bình. Chiều cùng ngày, công an đề nghị bà trở lại bệnh viện để trực tiếp chăm sóc cháu Nhi.

TRẦN VŨ