Bảo vệ khóa tay dân để thi hành án

Luật đang hở Theo Thông tư liên tịch 184/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, người phải THA phải chịu chi phí cưỡng chế. Đây là chi phí cho chấp hành viên, công chức tham gia THA, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương, tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản. Ngoài ra, một số đối tượng khác trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế cũng được hưởng chi phí. Trong thực tế, các THA đã thuê công ty bảo vệ, vệ sĩ... để hỗ trợ THA. Tuy vậy, Luật THADS và nghị định hướng dẫn thi hành lại không quy định cụ thể về một số đối tượng khác trên. Đây là kẽ hở có thể dẫn đến việc áp dụng tùy tiện và xảy ra các hành vi hành xử không đúng thẩm quyền. Do vậy, một số đối tượng khác nêu trên cần được luật hóa cụ thể, nêu rõ thẩm quyền và giới hạn công việc. Theo Thông tư liên tịch 03/2012/ BTP-BCA, cơ quan công an phải xây dựng kế hoạch và lập phương án bảo vệ cưỡng chế. Lực lượng này cũng được phân công bảo vệ, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình diễn ra cưỡng chế THADS. Do vậy theo tôi, các bảo vệ không được khống chế bắt, giam, giữ người (trừ khi có phạm pháp quả tang) và họ dùng vũ lực khống chế là không đúng. Theo Thông tư 03/2012 vừa nêu thì chỉ có lực lượng cảnh sát trong thành phần kế hoạch cưỡng chế THA đã được duyệt mới có chức năng này. Tuy vậy, việc khống chế của cảnh sát cũng cần thận trọng đối với các trường hợp chống đối nhưng chưa đến mức độ phạm tội vì theo tâm lý, người bị THA dễ bực tức hoặc xót của. TS NGUYỄN VĂN TIẾN, giảng viên

Trường ĐH Luật TP.HCM T.TÙNG ghi