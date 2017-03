Bảo vệ quán ăn đánh khách trọng thương

Thưởng đang là bảo vệ của quán làng nướng số 4 Lý Thường Kiệt (quận 5, TP.HCM).

Tối 6-12, anh Huỳnh Chiến Hữu (ngụ quận 4, TP.HCM) cùng nhóm bạn đến đây ăn uống. Do lần đầu đến quán, lúc vào anh Hữu gửi xe máy nhầm sang bãi xe của quán kế bên. Khi ra về, anh đưa vé giữ xe cho Thưởng để nhờ lấy xe giúp. Thưởng nhìn thẻ giữ xe biết không phải thẻ của quán nên trả lời cộc lốc: “Gửi bãi xe nào thì tự đi đến đó mà lấy”. Thấy thái độ ứng xử bảo vệ như vậy nên anh Hữu cự lại: “Sao ăn nói với khách kỳ vậy, tôi sẽ báo với quản lý…”. Thưởng và anh Hữu cự cãi nhau và Thưởng ra tay đánh anh Hữu. Liền đó có hai bảo vệ khác cũng xông đến cùng Thưởng đánh anh Hữu. Do bạn của anh Hữu đã về trước nên không ai can ngăn, anh Hữu bị đánh ngã quỵ.

Thấy nạn nhân bất tỉnh, Thưởng chở anh Hữu vào BV Chợ Rẫy cấp cứu và khai rằng anh Hữu bị tai nạn giao thông. Bác sĩ trực nhìn thấy đầu, mắt và mặt nạn nhân bị bầm, có dấu giày in trên trán nên nghi ngờ nạn nhân bị hành hung liền gọi điện thoại cho công an phường và người nhà đến.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, anh Hữu bị tụ máu bầm trên não vùng trán, dập não phải phía sau. Hiện anh Hữu đang lúc tỉnh lúc mê, buồn nôn và được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an phường 12 đã tạm giữ Thưởng. Ban đầu Thưởng khai chỉ có mình Thưởng đánh anh Hữu. Thưởng dùng tay đánh anh Hữu một cái rồi đẩy anh té vào chậu cây. Tuy nhiên, Thưởng không lý giải được những thương tích khác trên đầu và mặt anh Hữu.

LƯU NGUYỄN