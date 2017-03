Bảo vệ tuồn thuốc gây nghiện cho học viên

Ngày 26-4, đoàn thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ xuống Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề thuộc Sở (đóng tại huyện Tân Thành) và test thử 60 học viên. Đoàn phát hiện hai học viên có kết quả dương tính. Qua khai thác, số học viên này khai thêm tám học viên khác nữa cùng sử dụng chất gây nghiện. Theo đó, số hàng trên do một đối tượng bên ngoài tên Thủy giao dịch. Thủy đã lén dính “hàng” vào xe ô tô chở thực phẩm hằng ngày tới trung tâm để các học viên tới lấy. Vụ việc trên đã được Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội lập biên bản xử lý.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 29-4, một vụ học viên giấu ma túy cũng bị phát hiện. Bảo vệ Trần Thanh Hà của trung tâm trình bày mẹ của học viên Nguyễn Hùng Cường nhờ Hà chuyển cho Cường một chai dầu gió và một tuýp thuốc trị ghẻ. Sau đó, lãnh đạo trung tâm phát hiện trong tuýp thuốc trị ghẻ có nhét heroin.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM ngày 19-4 đưa tin, ngày 17-4 Công an huyện Tân Thành nhận được tin báo của trung tâm về việc phát hiện học viên sau cai nghiện tên Văn Đức Phong giấu 64 viên thuốc proxyvon (một loại thuốc giảm đau - PV) trong người. Phong khai nhận số thuốc trên Phong nhận từ một bảo vệ của trung tâm tên Trần Lê Huy. Huy thừa nhận được mẹ của Phong nhờ đưa thuốc vào cho Phong với lý do Phong kêu bị đau tim trở lại. Hiện Huy đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ công an giám định số thuốc trên có chứa ma túy hay không.

Sáng 3-5, trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Điền, Giám đốc trung tâm, cho biết lãnh đạo trung tâm đã làm rất nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng tuồn ma túy vào trung tâm. Tuy nhiên, một số nhân viên bảo vệ đã vi phạm nội quy “không được phép tự đưa bất cứ đồ gì cho học viên”. Ông Điền cho biết những người này sẽ bị sa thải. Ngoài ra, nếu công an thấy có dấu hiệu thì sẽ xử lý hình sự.

Ông Mã Thành Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khẳng định quan điểm của Sở là thẳng thắn thừa nhận thực tế và không bao che cho bất cứ ai sai phạm. Ông cũng cho biết sắp tới việc điều tra sẽ được đẩy mạnh để xác định xem có đường dây tổ chức đưa ma túy vào trung tâm hay không hay chỉ là cá nhân bảo vệ bột phát vì tham tiền, đưa “hàng cấm” vào cho học viên.

TRÙNG KHÁNH