Bảo vệ vững chắc chủ quyền tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia

Tuần tra khu vực vành đai biên giới Việt Nam-Campuchia. (Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN)

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ An ninh-Quốc phòng (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ) Nguyễn Đoàn Kết lưu ý, thời gian tới các tỉnh, thành trong vùng, nhất là các tỉnh biên giới tập trung đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nhất là tình hình ngoại biên, chủ động xây dựng các kế hoạch xử lý các tình huống; tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia và công tác phân giới cắm mốc trên cơ sở các văn bản pháp lý mà hai nước Việt Nam-Campuchia đã ký kết; giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự và quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới.Các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang ở các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, phát huy hiệu quả việc hợp tác giữa chính quyền, lực lượng vũ trang hai bên biên giới; đẩy mạnh công tác giáo dục cho quần chúng nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề biên giới, lãnh thổ để chống phá chính quyền​, từ đó tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước trong công tác phân giới, cắm mốc và giải quyết các vấn đề trên biên giới...Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đối với công tác phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia Việt Nam-Campuchia, các tỉnh biên giới trên địa bàn Tây Nam Bộ được giao nhiệm vụ tham gia cắm 135 trong tổng số 150 mốc biên giới.Đến nay, các tỉnh biên giới trên địa bàn Tây Nam Bộ đã xác định được 96 trên tổng số 135 vị trí với 119 trong tổng số 150 mốc, đạt 79%; xây dựng được 112 trong tổng số 150 mốc, đạt 74,66%; phân giới được 183 trong tổng số 325km, đạt 56,30%; trong đó tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành phân giới, cắm mốc.Thời gian qua, các địa phương và lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm tình hình từ xa, bám sát các diễn biến tình hình tại địa bàn.Thực hiện tốt công tác đối ngoại, các địa phương trên địa bàn Tây Nam Bộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang giáp biên của Campuchia giải quyết hiệu quả nhiều vụ gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội trên biên giới, không để kẻ địch tạo cớ xuyên tạc...Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có văn bản chỉ đạo, phối hợp với các địa phương có biên giới, biển, đảo kiểm tra và đôn đốc công tác nắm tình hình giải quyết, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.Thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội vùng Tây Nam Bộ tiếp tục phát triển; diện tích thu hoạch vụ lúa Hè Thu ước đạt 1 triệu ha với năng suất khoảng 5,5 -5,6 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 5,5 triệu tấn lúa và xuất khẩu 4,09 triệu tấn gạo, giá trị khoảng 1,76 tỷ USD; sản lượng thủy sản ước đạt 2,27 triệu tấn.

Các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, đang tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh./.

Theo Vietnam+