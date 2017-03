Bắp ế vì tin đồn nhảm

Thương lái từ TP.HCM thông tin là người tiêu dùng không ăn bắp vì sợ hóa chất nên họ không thu mua nữa.

Nông dân trồng bắp ở đồng bằng sông Cửu Long đang khốn đốn vì kẻ xấu tung tin đồn nhảm rằng: Loại bắp nấu được nông dân trồng bằng hóa chất Trung Quốc. Kẻ xấu còn tung tin là việc luộc bắp không cần nấu, chỉ cần ủ bằng hóa chất là tự chín nên thương lái ngưng mua!

Bắp sắp khô không ai mua

Hiện những vạt rẫy chuyên trồng bắp bên bờ sông Tiền của xã Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đang vào vụ bắp tết nhưng các chủ rẫy nhăn nhó vì bắp trái sắp khô trên cây mà không có người mua. Ông Huỳnh Văn Điền, chủ 2.000 m2 đất trồng bắp ở xã Mỹ An Hưng B, nói: “Bắp của tui và bà con trong vùng đến lứa thu hoạch nhưng không có người mua dù đã giảm giá bán”.

Theo ông Điền, khoảng tháng trước giá bắp là 2.500-3.000 đồng/trái thì bất ngờ xuất hiện tin đồn: Bắp Lấp Vò trồng bằng hóa chất Trung Quốc nên trái to hơn bình thường. Ngay lập tức, giá bắp rớt xuống chưa tới 1.000 đồng/trái nhưng cũng không có người mua. “Bắp trái tươi của Lấp Vò chủ yếu do thương lái TP.HCM thu mua. Bây giờ họ không mua nữa, nhiều người để bắp khô trên rẫy nhưng bắp khô cũng không có ai mua” - ông Điền nói.

Nông dân huyện Lấp Vò tự luộc bắp mang ra ven đường bán nhưng không có người mua. Ảnh: HÙNG ANH

Không người mua nên các chủ rẫy tự thu hoạch, luộc chín và mang ra bán dọc theo tuyến tỉnh lộ Cao Lãnh - Chợ Mới nhưng cũng hiếm người mua. “Nấu 100 trái bắp bán cả ngày cũng không hết, giá bắp luộc chỉ có 700-800 đồng/trái cũng không ai mua vì họ tung tin ác: Bắp luộc cũng sử dụng hóa chất Trung Quốc cho mau chín! Nhiều người ác miệng còn tung tin rằng bắp không cần luộc mà chỉ cần ngâm vào hóa chất, ủ lại là bắp tự chín (!?)” - bà Trần Thị Dung, một người bán bắp luộc ven đường, than thở.

Ông Lương Văn Pho, Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng B, lo lắng nói: “Hơn một tháng qua xã đau đầu vì tin đồn thất thiệt làm hàng chục hecta đất trồng bắp của xã “chết đứng”, không tiêu thụ được, ước tính thiệt hại chỉ riêng vụ bắp tết đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Nếu tình hình này kéo dài, vùng chuyên canh bắp của xã sẽ không còn vì nhà nông không dám trồng bắp nữa. Chúng tôi đã kêu cứu khắp nơi nhưng chưa giải quyết được gì”.

Tung tin phá hoại

Không riêng vùng chuyên canh bắp ở huyện Lấp Vò, hiện nay nhiều nông dân trồng bắp ở hai huyện Bình Tân, Bình Minh (Vĩnh Long), TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết giá bắp cũng đang sụt giảm, tiêu thụ khó vì tin đồn nhảm. Ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho), bực dọc nói: “Tin đồn ác độc làm nông dân khốn đốn. Tụi tui trồng bắp giống mới nên trái to, năng suất cao, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều là hàng sản xuất trong nước. Làm gì có loại hóa chất nào của Trung Quốc để bắp to hơn bình thường”.

Ngày 10-1, kỹ sư Huỳnh Ngọc Chiến, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lấp Vò, cho biết hiện có hơn 200 ha bắp tết của huyện không tiêu thụ được vì tin đồn. Nông dân khốn đốn và thiệt hại có thể lên đến hơn 10 tỉ đồng. “Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ các cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện và không phát hiện được hóa chất lạ nào. Đây là tin đồn thất thiệt do thương lái TP.HCM tung ra vì vùng này chuyên cung cấp bắp tươi cho thành phố, không cung cấp bắp đã luộc” - ông Chiến nói. Theo ông Chiến, hiện nay Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm sản-thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục kiểm tra sự việc này. Kiểm tra các điểm thu mua bắp trái để cung ứng cho thị trường TP.HCM, họ cho biết thương lái từ TP.HCM thông tin là người tiêu dùng không ăn bắp vì sợ hóa chất nên họ không thu mua nữa”.

TS Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, nói: “Việc kẻ xấu tung tin đồn nông dân sử dụng hóa chất Trung Quốc để cho trái bắp to hoặc luộc chín bắp bằng hóa chất là hành vi phá hoại sản xuất. Từ trước đến nay đã có nhiều loại nông sản đang được giá, hút hàng, sản xuất ổn định thì bị tin đồn thất thiệt khiến sản xuất đình đốn, thậm chí nhà nông không tiếp tục canh tác vì sợ không bán được. Sở NN&PTNT đã thông báo sự việc này đến Công an tỉnh Đồng Tháp để phối hợp điều tra làm rõ sự việc”.

HÙNG ANH