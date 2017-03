Bắt 14.000 gói thuốc lá lậu trên sông Hậu

Khi lực lượng tuần tra ra hiệu dừng phương tiện thì ba đối tượng trên vỏ lãi không chấp hành mà tăng tốc lao nhanh như chớp.

Số thuốc lá lậu do cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang bắt giữ được sáng 14-9.

Sau khi bị truy đuổi một đoạn, các đối tượng trên điều khiển cho phương tiện đâm thẳng vào bờ rồi tháo chạy. Cảnh sát phát hiện vỏ lãi này chở theo 14.000 gói thuốc lá lậu hiệu Hero nên công an tiến hành thu giữ phương tiện cùng số thuốc lá. Ước giá trị của 14.000 gói thuốc lá bắt giữ được lên khoảng 150 triệu đồng. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

VĨNH SƠN