Bắt 16 người Trung Quốc lừa đảo xuyên quốc gia

Theo cơ quan công an, nhóm này bị bắt khi đang lắp đặt thiết bị viễn thông qua mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đã thu tại chỗ nhiều bộ đàm, điện thoại di động, máy tính xách tay.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện những đối tượng này đã thuê nơi ở tại quận Tây Hồ (Hà Nội), lắp đặt các thiết bị Internet tìm số điện thoại của những người giàu có ở nước ngoài để xác định tài khoản của họ. Khi đã có tài khoản của các nạn nhân, nhóm này điện thoại tự xưng là công an hoặc cán bộ ngân hàng và thông báo là tài khoản này đang bị kẻ khác tấn công. Nhóm này đề nghị chủ sở hữu chuyển tiền đến số tài khoản mới để đảm bảo an toàn. Tin là thật, các chủ sở hữu đã chuyển toàn bộ số tiền đến tài khoản của nhóm lừa đảo trên. Bằng cách này, những đối tượng trên đã chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD và nhân dân tệ của các nạn nhân người nước ngoài.

T.TÚ