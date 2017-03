Bắt 2 băng bảo kê ở cảng Cái Mép

Ngày 16-6, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) cho biết cơ quan công an vừa bắt giữ 2 băng giang hồ do An Văn Huyên (32 tuổi) và Hoàng Thanh Thủy (31 tuổi), ngụ tỉnh BR-VT, cầm đầu, chuyên lập nhóm, bảo kê cảng Cái Mép (BR- VT).

Theo điều tra, từ năm 2008 đến nay, 2 đối tượng nói trên quy tụ hàng chục đàn em, buộc các doanh nghiệp và người dân có phương tiện qua lại khu vực cảng Cái Mép phải nộp hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở của Thủy, công an thu giữ 3 quả mìn tự tạo, 1 súng bắn điện 80 Kv cùng nhiều dao, mã tấu. Công an huyện Tân Thành còn bắt tạm giam 3 thành viên của 2 nhóm giang hồ này về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục truy bắt một số đối tượng đang bỏ trốn. Theo K.Cương (NLĐ)