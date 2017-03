Bắt 2 đối tượng nguy hiểm trốn trong nhà trọ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 5-11, Công an phường Đằng Giang thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng nhận được nguồn tin có 2 đối tượng khả nghi đang thuê trọ tại nhà trọ của ông Nguyễn Viết Đinh, ở tổ 3, xóm Trại, thuộc địa bàn phường.

Cùng thời điểm, Công an phường lại nhận được Lệnh bắt khẩn cấp số 56, ngày 4/11/2009 của Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, Hải Phòng đối với Phạm Đình Tuân, 22 tuổi, ĐKNKTT thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ và tiêu thụ xe máy do người khác phạm tội mà có.

Nhận định Phạm Đình Tuân cũng có mặt tại nhà nghỉ trên, hồi 12h cùng ngày, Công an phường Đằng Giang đã triển khai kế hoạch kiểm tra.

Kết quả, tại phòng số 1 nhà nghỉ của ông Nguyễn Viết Đinh, Phạm Đình Tuân, đối tượng đang có lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, Hải Phòng và Phạm Đình Duyệt, 22 tuổi, ở thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã bị bắt giữ. Lực lượng Công an còn thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng tự tạo.

Theo CSĐT Công an quận Kiến An, đây là 2 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn TP Hải Phòng.

Theo Q.Phòng (CAND)