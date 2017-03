Bắt 2 đối tượng truy nã

Trần Thái Đức (SN 1975), trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - đối tượng chính trong một đường dây mua bán, vận chuyển “thuốc lắc” liên tỉnh và Trần Trung Tây (SN 1982), trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - đối tượng chuyên đột nhập các biệt thự để trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 14-7-2009, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hải Phòng, phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã bắt các đối tượng: Đào Mạnh Hà (SN 1971), trú tại quận Hải An, Hải Phòng và Đỗ Anh Tú (SN 1984), trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng. Quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2.048 viên “thuốc lắc”; 206,06 gam ma túy dạng đá, 8 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 50 ống hút, 2 cân điện tử, 3 điện thoại di động…

Được biết, Hà và Tú đều là những đàn em thân cận của Đức “tuýp” trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, quá trình tổ chức bắt giữ Đức “tuýp”, đối tượng này đã kịp bỏ trốn. Ngay sau đó, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã Trần Thái Đức. Biết mình bị truy nã, có thể bị bắt bất cứ lúc nào, Đức “tuýp” luôn găm “hàng nóng” trong người để đối phó với lực lượng công an, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn hòng tránh bị phát hiện.

Song, khi Đức “tuýp” vừa thay đổi địa điểm ấn náu từ một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên, sang quận Tây Hồ đã bị tổ công tác CATP Hải Phòng; CAQ Long Biên và CAP Nhật Tân, quận Tây Hồ phát hiện, bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an thu được 2 khẩu súng dạng bút máy; 10 viên đạn; 1 túi ma túy tổng hợp dạng tinh thể, trọng lượng 14,398g, 1 cân điện tử. Ngay sau đó, đối tượng này đã được di lý về Hải Phòng để điều tra làm rõ.

Cùng thời điểm đó, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Tây Hồ cũng nhận được thông tin: Trần Trung Tây - đối tượng bị CAQ Tây Hồ truy nã tháng 9-2008, về hành vi trộm cắp tài sản vừa trở về quê tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Xác định thông tin chính xác, một tổ công tác đã khẩn trương lên đường về Nam Định, phối hợp với công an địa phương tóm gọn đối tượng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 2000, Trần Trung Tây - đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản bỏ nhà lên Hà Nội lang thang trộm cắp. Ngủ ngày, đến đêm, Tây lại lượn khắp các ngõ xóm, rình xem có ngôi nhà nào, đặc biệt là các biệt thự chủ quên không đóng cửa sổ, cửa ban công khi đi ngủ sẽ trèo tường đột nhập trộm cắp.

Điển hình, rạng sáng 6-9-2008, Tây đã đột nhập nhà chị Nguyễn Thị ánh Ngọc, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ trộm cắp 1 máy tính xách tay hiệu Vaio; 2 điện thoại di động; 1 kim từ điển; 4 nhẫn vàng, trong đó, có 2 nhẫn gắn kim cương; 1 dây chuyền; 1 lắc vàng; 2 đôi hoa tai vàng… Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 85 triệu đồng. Sau khi gây án, Tây đã cao chạy xa bay tới nhiều địa phương và tiếp tục kiếm sống bằng “nghề” trộm cắp. Hiện CAQ Tây Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Q.Tấn (ANTĐ)